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Генштаб ЗСУ: У Маріуполі ворог поновив штурмові дії для захоплення "Азовсталі"

Софія Ковнір
6 травня, 06:55
Також росіяни наступають на Лиман та Сіверськ

Окупанти продовжують обстрілювати "Азовсталь". Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 6 травня російські окупанти продовжують вести активні бої на Донбасі. Росіяни намагаються повністю захопити Попасну. Також вороги штурмують завод "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

  • На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. У підрозділах Збройних сил республіки Білорусь триває перевірка бойової готовності сил реагування.

  • На Сіверському напрямку ознак формування противником наступального угруповання не виявлено. В прикордонних районах України на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей на позиціях та опорних пунктах утримується незначна кількість особового складу, озброєння та військової техніки.

  • На Слобожанському напрямку противник активних дій не проводив. Продовжує обстріли з реактивної та ствольної артилерії житлових кварталів та передмістя Харкова.

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  • Ворог продовжує здійснювати нарощування системи протиповітряної оборони, матеріально-технічного забезпечення та вогневого ураження. Проводить перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів.

  • На базі Куп’янської міської лікарні в облаштованому окупантами шпиталі за наявною інформацією перебуває до 300 поранених.

  • З метою уточнення позицій наших військ та напрямків подальшого просування ворог здійснює повітряну розвідку.

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  • На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує вести активні бойові дії.

  • На Лиманському напрямку здійснює обстріли позицій наших військ.

  • На Попаснянському напрямку основні зусилля зосередив на встановленні повного контролю над населеним пунктом Попасна та відновленні наступу на населені пункти Лиман та Сіверськ.

  • У місті Маріуполі продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі "Азовсталі". В окремих районах, за підтримки авіації, поновив штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

  • На Сєверодонецькому, Авдієвському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не вів. Здійснює вогневий вплив з метою сковування дій наших військ та знищення артилерійських підрозділів.

  • На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив, утримував зайняті рубежі, посилював системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Обстрілював позиції наших військ. На півночі Херсонщини і Миколаївщини ворог здійснює обстріли населених пунктів, які залишив.

  • Помічено ведення противником повітряної розвідки в районах населених пунктів Олександрівка, Сергіївка, Володимирівка.

  • За минулу добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено 15 повітряних цілей: 14 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан" та один літак.

  • На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито 11 атак ворога, знищено 8 танків, 11 одиниць бойової броньованої техніки та 5 одиниць автомобільної техніки противника.

Окупанти зазнають втрат в Україні. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові знищили 24 700 окупантів і 1092 танки

Російські окупанти з початку свого повномасштабного вторгнення в Україну вже втратили 24 700 людей особового складу та 196 літаків. Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.05 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 24 700 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1092 (+15) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 2651 (+41) од.;
  • артилерійських систем – 499 (+8) од.;
  • РСЗВ ‒ 169 (+6) од.;
  • засобів ППО ‒ 83 (+2) од.;
  • літаків – 196 (+2) од.;
  • гелікоптерів – 155 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 1907 (+40) од.;
  • кораблів/катерів ‒ 10 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 312 (+9);
  • спеціальної техніки ‒ 38 (+0);
  • крилатих ракет ‒ 89 (+2).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Попаснянському напрямку.

У Генштабі зазначають, що дані уточнюються.

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