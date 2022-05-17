Генштаб: російські війська готують наступ

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Іде вже вісімдесят третя доба протистояння України російському військовому вторгненню. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля зосереджено на Донецькому напрямку. Ворожа авіація обстрілювала об'єкти цивільної та військової інфраструктури на сході та промислових об'єктів у глибині території України. Подробиці того, що відбувається на фронті, розповіли у Генштабі ЗСУ.

Ситуація за напрямками

На Волинському і Поліському напрямках ситуація без істотних змін, продовжує зберігатися загроза завдання з території Білорусі ракетно-авіаційних ударів по інфраструктурних об'єктах України.

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На Сіверському напрямку противник продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. У районі населеного пункту Білокопытове Сумської області ворог обстріляв із мінометів підрозділи Державної прикордонної служби України.

На Слобожанському напрямку супротивника зосереджує головні зусилля на стримуванні наступу підрозділів Сил оборони.

На Харківському напрямку основних зусиль ворог зосереджує на утриманні позицій і недопущенні просування наших військ.

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На Слов'янському напрямку здійснюється доукомплектування та поповнення втрат, ворог намагається відновити наступ.

На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та застосовує авіацію.

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії в районі населеного пункту Дробишеве. Підсилює угруповання військ.

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На Сєвєродонецькому напрямку, в районі населеного пункту Сиротине, в ході бойових дій ворог зазнав втрат і відійшов.

На Бахмутському напрямку противник вів бойові дії у напрямку населеного пункту Вискрива, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку окупанти вели бойові дії у напрямку населеного пункту Кам'янка, успіху також не мали.

На Курахівському напрямку противник вів наступ у напрямку населеного пункту Вугледара, успіху не мав.

На Новопавлівському і Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Були обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кам'янське, Оріхів, Новосілка та Гуляйполе.

На Южнобузькому напрямку підрозділи противника активних бойових дій не проводили, обстрілювали наші підрозділи зі ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Лимани, Таврійське, Трудолюбівка та Осокорівка.

На Бессарабському напрямку результаті ракетного удару з російських літаків стратегічної авіації в Білгород-Дністровському районі Одеської області вражені об'єкти цивільної інфраструктури, зруйновані приватні будівлі.

В акваторії Чорного моря у районі острова Зміїний відзначено ведення підйомно-рятувальних робіт на місці знищення російського десантного катера.

Втрати російської армії

За минулу добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил вразили п'ять повітряних цілей: літак Су-25, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та крилату ракету.

Ударна авіація повітряних сил на певних напрямках продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено п'ять танків, один зенітно-ракетний комплекс "Тор", шість артилерійських систем, дванадцять одиниць бойової броньованої техніки та один автомобіль супротивника.

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