Генштаб повідомив, де загарбники зазнали найбільших втрат за добу

Українські військові ліквідували вже близько 31 360 російських окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні, Генеральний штаб ЗСУ

Українські військові продовжують не лише відбивати атаки російських окупантів, а й завдавати їм важких ударів. Рашисти зазнають величезних втрат в нашій країні.

Генштаб на своїй сторінці в Facebook оприлюднив нові бойові втрати росіян.

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Яка ситуація

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.06 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 31 360 (+110) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1390 (+4) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3416 (+16) од.;

артилерійських систем – 694 (+4) од.;

РСЗВ ‒ 207 (+0) од.;

засобів ППО ‒ 96 (+0) од.;

літаків – 212 (+1) од.;

гелікоптерів – 177 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 553 (+2);

крилатих ракет ‒ 125 (+0);

кораблів/катерів ‒ 13 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2405 (+10) од.;

спеціальної техніки ‒ 53 (+0).

У Генштабі заявили, що найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Дані ще уточнюються.

Фото – Генеральний штаб ЗСУ.

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Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що поки російські окупанти штурмують Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. У районі Білогорівки противник використовує ДРГ. До того ж ЗСУ відбили штурм росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового.

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