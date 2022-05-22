Генштаб повідомив про незвичайну активність Білорусі на кордоні з Україною

Білорусь змінила активність біля кордонів / Фото: Колаж: Сьогодні

Білоруські військові посилили розвідку вздовж кордонів з Україною. Там розгорнули додаткові засоби радіоелектронної розвідки. Такі дії зафіксовані у Гомельській області вздовж кордонів з Україною.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Реклама

Крім того, зберігається загроза заавдання з території Республіки Білорусь ракетних та авіаційних ударів по об’єктах на території України.

"На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь посилили ведення розвідки, відзначено розгортання додаткових засобів радіоелектронної розвідки у прикордонних районах Гомельської області", - йдеться в повідомленні.

Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю

У Житомирській області зміцнять кордон з Білоруссю. Це потрібно, щоб не допустити повторного вторгнення російських окупантів. На кордоні встановлять бетонні блоки, заявив мер Житомира Сергій Сухомлин.

Реклама

Очільник Житомира запевнив, що у російських окупантів не буде другої спроби вторгнення.

"Не буде можливості зайти в Україну так, як вони зайшли 24 лютого. З 1 травня ми почали будувати по всій лінії і бетонні блоки", – сказав він.

Раніше ми писали: