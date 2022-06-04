Генштаб повідомив про новий етап боїв за Сєвєродонецьк

Ворог обстрілює зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню українських військових. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти намагаються стримати українських військових на Донецькому напрямку, порушуючи системи логістичного забезпечення. Водночас тривають бойові дії за встановлення повного контролю за місто Сєвєродонецьк.

Про це в Facebook повідомив Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація

У Генштабі повідомили, що ворог завдав чотирьох ракетних ударів із тактичного ракетного комплексу "Точка-У" по районах міст Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка та Лисичанськ. Крім цього, російські загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по містах Слов’янськ та Соледар.

Водночас на Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівка та Тошківка.

Також завдано авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Гірського, Яковлівки та Мирної Долини, а літаками Су-25 – по району населеного пункту Устинівка.

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Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, підтягуючи "гарматне м’ясо" з мобілізаційного резерву, а в місті тривають вуличні бої.

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