Генштаб повідомив про найсмертоносніший напрямок для окупантів за добу

ЗСУ вже знищили 1305 танків окупантів. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат в Україні. Зокрема, Збройні сили нашої держави вже знищили 29 450 російських військових та 1305 танків.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.05 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 29 450 (+100) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1305 (+3) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3213 (+19) од.;

артилерійських систем – 606 (+0) од.;

РСЗВ ‒ 201 (+0) од.;

засоби ППО ‒ 93 (+0) од.;

літаків – 206 (+1) од.;

гелікоптерів – 170 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 491 (+11);

крилаті ракети ‒ 112 (+0);

кораблі/катери ‒ 13 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2217 (+5) од.;

спеціальної техніки ‒ 44 (+1).

Як зазначає Генштаб, найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському напрямку. Дані ще уточнюються.

Фото – Генштаб ЗСУ.

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Нагадаємо, в Міноборони Великої Британії заявили, що в Україні РФ втратила стільки військових, скільки СРСР за 9 років в Афганістані. Це пов'язано з поганою тактикою.

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