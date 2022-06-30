Генштаб повідомив найсмертоносніший напрямок для окупантів за добу

У Генштабі назвали втрати окупантів за добу / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують зазнавати нещадних втрат у війні проти українців. За останню добу найбільших втрат у живій силі росіяни зазнали на Бахмутському напрямку. До того ж були знищені танки, бойові броньовані машини та збита крилата ракета.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 35 600 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1573 (+1) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3726 (+6) од.;

артилерійських систем – 790 (+9) од.;

РСЗВ – 246 (+0) од.;

засобів ППО – 104 (+1) од.;

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 185 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 641 (+1);

крилатих ракет – 143 (+1);

кораблів/катерів – 14 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2602 (+4) од.;

спеціальної техніки – 61 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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Ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" повідомив втрати ворога станом на 30 червня: ліквідовано 150 рашистів, знищено 1 танк та 6 броньованих машин, 9 артилерійських систем. Також відомо, що ЗСУ обробили вогнем острів Зміїний, а також ліквідували на півдні склад пально-мастильних матеріалів та кілька гаубиць. Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Дух Змієбаївки

Українські військові вразили ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1" на острові Зміїний у Чорному морі. До того ж для окупантів значно ускладнилося постачання озброєння на острів.

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Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук запевнив, що кожна ворожа гвинтокрильна "птаха" чи корабель, що йтимуть до острова, будуть знищуватися.

"Дух Змієбаївки продовжує смажити ворога. До списку ураженого озброєння росіян додався ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1". Постачання озброєння на Зміїний для ворога стало дуже проблематичним", – написав Братчук.

Речник Одеської військової адміністрації додав, що операція ЗСУ триває. Однак і режим інформаційної "тиші" продовжується.

Раніше ми писали, що британська розвідка назвала ключовий фактор у результаті битви за Донбас.

Також повідомлялося, що ударна авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила до двадцяти групових авіаударів по позиціях окупантів за останню добу, 29 червня.