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Генштаб ЗСУ назвав нищівні напрямки для армії РФ

Софія Ковнір
1 червня, 09:17
Українські захисники знищили вже 30 700 солдатів РФ

Українські захисники знищують окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України продовжують ліквідовувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території. Так, українські захисники знищили вже 30 700 солдатів РФ. Крім того, Росія втратила 1 361 танк.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.06

  • особового складу – близько 30700 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків – 1361 (+3) одиниця;
  • бойових броньованих машин – 3343 (+41) одиниці;
  • артилерійських систем – 659 (+10) одиниць;
  • РСЗВ – 207 (+0) одиниць;
  • засобів ППО – 94 (+1) одиниці;
  • літаків – 208 (+0) одиниць;
  • вертольотів – 175 (+1) одиниці;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 519 (+4);
  • крилатих ракет – 120 (+0);
  • кораблів/катерів – 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2290 (+15) одиниць;
  • спеціальної техніки – 49 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив втрати ворога за останню добу станом на 1 червня: особовий склад – 200 осіб, танки – 3 одиниці, а також 41 ББМ, 10 артилерійських систем та 1 вертоліт. Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

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