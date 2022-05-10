Генштаб: ЗСУ звільнили ще чотири села під Харковом

ЗСУ звільнили чотири села під Харковом. / Фото: Колаж: Сьогодні

За останню добу підрозділи Сил оборони України в Харківській області звільнили населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак. Загалом, на Слобожанському напрямку росіяни активних наступальних дій не проводили. Вони перегруповуються та укріплюють позиції.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Крім того, окупанти додатково перемістили на територію Харківської області до п’ятисот мобілізованих осіб з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей.

На Ізюмському напрямку ворог продовжував створювати сприятливі умови для переходу у наступ, для чого поповнював запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів, проводив інженерне обладнання передових позицій та посилив повітряну розвідку.

Ситуація на інших напрямках

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Здійснив обстріли з мінометів у прикордонних районах ділянок місцевості поблизу населених пунктів Карповичі та Сеньківка Чернігівської області.

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На Сєвєродонецькому напрямку тривають безуспішні спроби встановлення контролю над Рубіжним.

Ворог здійснює штурмові дії в районах населених пунктів Нижнє, Тошківка, Оріхове Луганської області, успіху не має.

Противник намагається закріпитись у районі населеного пункту Олександрівка, здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Шандриголове Донецької області, успіху не має.

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На Донецькому напрямку окупанти здійснювали спробу штурмових дій у напрямках міста Марʼїнка, населених пунктів Камʼянка Ясинуватського району та Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Успіху не мали.

У місті Маріуполі противник продовжує зосереджувати основні зусилля на блокуванні та знищенні наших підрозділів у районі заводу "Азовсталь". За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії.

На Запорізькому та Південнобузькому напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Окупанти несуть великі втрати

Так, за наявною у Генштабі інформацією, підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу через значні втрати на території Харківської області виведені на відновлення з території України в район міста Бєлгород РФ.

Значна частина особового складу військової служби за контрактом, що залишилась, написала рапорти на звільнення.

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