Генштаб: ЗСУ відбили атаку ворога в напрямку Запоріжжя

ЗСУ відбили наступ ворога на Запорізькому напрямку. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти намагалися просунутися вглиб території України в районах населених пунктів Коровій Яр і Рубіжне, розвинути наступ в напрямку Запоріжжя. Однак ЗСУ відбили наступ, а ворог зазнав втрат.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Росіяни продовжуть наступ у Східній операційній зоні, намагаючись розгромити угруповання Об’єднаних сил та встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного шляху з окупованим Кримом. Крім того, окупанти запускають ракети по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій Україні.

"Намагаються зруйнувати шляхи постачання військово-технічної допомоги від держав-партнерів. Для цього концентрують удари по залізничних вузлах", – пояснили у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанщині триває часткове блокування Харкова, руйнування його інфраструктури, ураження позицій захисників Харківщини із застосуванням авіації та артилерії.

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В районі міста Ізюм ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Андріївка – Заводи та Дібровне – Курулька. Проводить заходи логістичного забезпечення угруповання окупантів.

На Донецькому та Таврійському напрямках ворог, посиливши обстріли наявними засобами вогневого ураження, намагався просунутися вглиб території України в районах населених пунктів Коровій Яр і Рубіжне, розвинути наступ в напрямку Запоріжжя. Успіху не мав, зазнав втрат.

В Маріуполі ворог продовжує знищувати місто, блокуючи місцевих жителів та частину наших захисників у районі заводу "Азовсталь".

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На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг. Проводить перегрупування військ, закріплюється на місцевості, посилює угруповання ствольної та реактивної артилерії, здійснює накопичення боєприпасів та ПММ.

На тимчасово захопленій території Херсонської області, в селищі міського типу Велика Олександрівка, окупанти оголосили місцевому населенню про необхідність, у термін до 28 квітня, залишити населений пункт. До жителів, які не виконають наказ, буде застосовано примусову евакуацію.

На тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Енергодар, співробітниками ФСБ Російської Федерації продовжується проведення фільтраційних заходів.

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