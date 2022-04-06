Генштаб ЗСУ розповів про масовані авіаудари по Маріуполю 6 квітня

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У Генштабі ЗСУ розповіли про військову обстановку в Україні станом на вечір 6 квітня, на 42-гу добу протистояння України російському військовому вторгненню.

Ворог продовжує підготовку до наступальної операції на сході України, щоби встановити повний контроль на території Донецької та Луганської областей. Російські окупанти здійснюють перегрупування військ та розвідку, намагаються покращити тактичне становище окремих підрозділів у Південнобузькому операційному районі та закріпитися на адміністративних кордонах Херсонської області.

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Основні зусилля супротивник зосереджує на спробах прориву оборони у Донецькому напрямку. Також намагається взяти під повний контроль місто Маріуполь.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків. Переважно в нічний час російські окупанти проводять обстріл міста з використанням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. У районі міста Ізюм 6 квітня було спокійно.

На Донецькому та Луганському напрямах основні зусилля ворог зосереджується на бойових діях у районах населених пунктів Попасна та Рубіжне та встановленні контролю над містом Маріуполь.

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Продовження обстрілів

Вогневий вплив продовжується на більшості напрямків. Росіяни робили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кремінна, Піски, Очеретине, Розівка, Новобахмутівка, Новосілка Друга, Мар'їнка та Красногорівка. У районах Попасної, Степового, Новотошківського, Рубіжного, Сєвєродонецька та Солодкого ворог проводив штурмові дії, але успіху не мав.

Продовжується штурм міста Маріуполь, супротивник активно застосовує авіацію.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів Щербаки, Камишеваха, Новоданилівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Лук'янівське, Преображенка та Гуляй Поле.

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Внаслідок наступальних дій підрозділів ЗС України ворог втратив контроль над населеним пунктом Осокорівка.

Переміщення військ

Завершується перегрупування військ та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу, виведених у райони Брянської та Курської областей.

Продовжується підготовка та переміщення підрозділів російських військ на територію України. Ворог спланував переміщення підрозділів 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу з території республіки Білорусь до Білгородської області. Також фіксується переміщення до цієї області окремих підрозділів Центрального військового округу.

На Волинському та Поліському напрямах істотних змін у становищі та стані угруповання військ РФ немає. Підрозділи Східного військового округу, виведені на територію Гомельської області, завершують перегрупування. Зазначається переміщення на залізничні станції для завантаження та подальшої передислокації.

На підвищення оперативності доставки військових вантажів ворог розпочав використання залізниці. Зафіксовано прибуття залізничних ешелонів з озброєнням та військовою технікою зі станції Валуйки (Росія) на залізничну станцію Куп'янськ (Україна).

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