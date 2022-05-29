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Генштаб ЗСУ: РФ масово штурмує населені пункти Донбасу

Софія Ковнір
29 травня, 07:36
Водночас російські окупанти зазнають величезних втрат

Армія РФ веде бої на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 29 травня російські окупанти продовжують вести активні бойові дії у Луганській та Донецькій областях. Водночас противники зазнають величезних втрат. Тож вороги відступають назад.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

  • На Волинському та Поліському напрямках відзначається збільшення кількості заходів оперативної та бойової підготовки в ході перевірки сил реагування збройних сил республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання з території республіки Білорусь ракетно-авіаційних ударів по українських інфраструктурних об’єктах.

  • На Сіверському напрямку противник продовжує заходи щодо прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляв з мінометів позиції Сил оборони у Сумській області.

  • На Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичний вогневий вплив для недопущення подальшого просування наших підрозділів у напрямку Держкордону України. Вживає заходів щодо поповнення втрат озброєння та військової техніки.

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  • На Харківському напрямку противник основні зусилля зосередив на утриманні займаних рубежів та стримуванні підрозділів Сил оборони. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова. Продовжив заходи дистанційного мінування місцевості на вірогідних напрямках дій Сил оборони.

  • На Слов’янському напрямку ворог активних бойових дій не проводив, вів посилену розвідку. Основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій та створенні умов для відновлення наступу. Здійснює поповнення втрат та запасів.

  • Здійснював артилерійські обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Гусарівка, Велика Комишуваха, Богородичне, Святогірськ та інших. Силами армійської авіації продовжив завдавати авіаударів в районі Довгенького.

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  • На Донецькому напрямку противник веде наступальні дії. Активно застосовує сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.

  • На Лиманському напрямку посилює угруповання. Застосував штурмову авіацію поблизу Діброви. Намагається закріпитись в районі населеного пункту Лиман.

  • На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії вів штурмові дії у районі міста Сєвєродонецька, бої тривають. В районі населеного пункту Боброве ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Силами штурмової авіації завдав авіаційних ударів в районі Устинівки.

  • Окупанти намагаються покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку. За підтримки вогню мінометів та артилерії ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Володимирівка, Василівка, Комишуваха та Миронівка. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Силами армійської авіації завдав авіаударів поблизу Яковлівки.

  • На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії, противник намагався наступати в районах населених пунктів Кам’янка та Веселе, успіху не мав.

  • На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій не проводив, здійснював обстріли цивільної інфраструктури по лінії зіткнення.

  • На Південнобузькому напрямку ворог, в результаті наступальних дій українських підрозділів зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка. Вживає заходів з відновлення втрачених позицій за рахунок перекидання резервів на загрозливі напрямки.

  • Російські окупанти здійснили вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших.

  • З метою поповнення втрат ворог посилює угруповання знятими зі зберігання застарілими зразками озброєння та військової техніки, зокрема, танками Т-62 та БМП-1.

  • На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

  • В Придністровському регіоні республіки Молдова тривають обмежувальні заходи, посилена перевірка інфраструктури, транспорту та громадян, посилено контроль за використанням автомобілів обладнаних спецзасобами.

  • Противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема і санітарних, що обумовлює необхідність створювати додаткові можливості надання медичної допомоги. Так, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим окупаційна адміністрація розпорядилась припинити прийом цивільного населення, щоб звільнити ліжко-місця для поранених. Інтенсивно проводиться збір донорської крові.

  • За минулу добу тільки на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено один танк та шість ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу "Орлан-10". Має ворог втрати і на інших напрямках.

ЗСУ знищує окупантів в Україні. Фото: Генштаб

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