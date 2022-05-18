Генштаб ЗСУ повідомив про розгромні втрати окупантів за добу

ЗСУ знищують окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти знову зазнають великих втрат на Донбасі. За останню добу ЗСУ ліквідували 400 одиниць особового складу, один літак, 16 танків та збили 5 крилатих ракет.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.05 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 28300 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1251 (+16) од.,

бойових броньованих машин ‒ 3043 (+34) од.,

артилерійських систем – 586 (+8) од.,

РСЗВ – 199 (+1) од.,

засобів ППО – 91 (+1) од.,

літаків – 202 (+1) од.,

гелікоптерів – 167 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 441 (+5 )од.,

крилатих ракет – 102 (+5) од.,

кораблів /катерів – 13 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2137 (+28) од.,

спеціальної техніки – 43 (+0) од.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

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Вогонь ведеться по всій лінії фронту, білоруси поки що не перейшли кордон, а росіяни наступають на Донбасі – найсвіжіші зведення Генштабу ЗСУ дивіться у блозі Олексія Бурлакова для YouTube-каналу "Україна 4.5.0".

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