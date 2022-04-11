Генштаб ЗСУ: У Маріуполі ворог штурмує райони "Азовсталі" та порту

Окупанти штурмують "Азовсталь" у Маріуполі. Фото: Reuters / Фото: Колаж: Сьогодні

Почалася 47-ма доба війни Росії проти України. Ворог готується найближчими днями відновити наступ через Харківську область, а в Маріуполі не полишає спроби захопити місто.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ зранку 11 квітня.

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Так, у місті Маріуполь, за підтримки артилерії та авіації, окупанти продовжують штурмові дії в районах заводу "Азовсталь" та морського порту.

Підготовка додаткових сил

Крім того, ворог продовжує готувати та відправляти особовий склад, озброєння та техніку для участі в бойових діях на території України.

Здійснюється підготовка озброєння та військової техніки у пункті постійної дислокації 60-ї окремої мотострілецької бригади (Монастирище) 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу. Імовірно, зазначене озброєння буде переміщено на тимчасово окуповану територію Донецької області.

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Також, для відновлення втрат особового складу підрозділів батальйонної тактичної групи зі складу 36-ї окремої мотострілецької бригади (Борзя, Забайкальський край) 29 загальновійськової армії Східного військового округу, здійснюється набір військовослужбовців зі складу зазначеної бригади. Особливу проблему ворог відчуває при комплектуванні посад водіїв та механіків-водіїв. Відбуття відібраного особового складу з пункту постійної дислокації заплановано на другу половину квітня цього року.

Готуються нові провокації

У Генштабі ЗСУ не виключають проведення збройними силами РФ провокаційних дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави.

Імовірно, противник, щоб порушити постачання вантажів до місць ведення бойових дій, продовжить удари по об’єктах транспортної інфраструктури на території України.

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Крім того, підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення охорони українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях.

Ситуація на фронті

Ворог продовжує часткове блокування міста Харкова, тривають артилерійські обстріли окремих районів міста.

На Ізюмському напрямку триває повітряна розвідка місцевості з метою виявлення позицій Збройних Сил України. Для цього противник застосовує БПЛА "Орлан-10".

Силами до двох батальйонних тактичних груп ворог намагався здійснити наступ в напрямках населених пунктів Довгеньке та Дмитрівка, успіху не мав і відійшов на раніше зайняті позиції.

На Донецькому напрямку противник основні зусилля продовжує зосереджувати на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівка, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

Ворог намагався провести штурмові дії в районі Золотого, успіху не мав.

Крім того, окупанти здійснювали артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Високопілля, Трудолюбівка і Мар’янське.

На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито чотири атаки ворога, знищено п’ять танків, вісім одиниць броньованої, шість одиниць автомобільної техніки та вісім артилерійських систем противника.

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