Генштаб ЗСУ: Ворог спробує прорватися до адмінкордонів Херсонської області

В Україні продовжуються бойові дії / Фото: Колаж: Сьогодні

Почалася п'ятдесят друга доба російського військового вторгнення в Україну. Найбільш активні дії противника фіксуються на Слобожанському та Донецькому напрямах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

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Що відбувається за напрямками

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не робив. Зазначається переміщення, приблизно окремих підрозділів забезпечення 35 і 36 загальновійськових армій Східного військового округу. Вантажні та спеціальні автомобілі та паливозаправники рухаються в райони завантаження.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують ведення бойових дій силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії Західного військового округу, 35-ї та 36-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ, берегових військ балтійського та північного флотів.

Основні зусилля противник зосереджує на перегрупування та посилення угруповання військ, продовжує часткове блокування Харкова та його обстріли із застосуванням артилерії.

У районі Ізюму ворогом зосереджено до 22 батальйонних тактичних груп. Основні зусилля противник зосереджує на утриманні позицій і досягнутих рубежів.

Не виключається активізація дій противника у напрямку населених пунктів Ізюм та Барвінкове з метою виходу в тил підрозділів Об'єднаних сил у районі Слов'янська.

На Донецькому та Таврійському напрямах ворог намагається утримати захоплені території. Зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановлення повного контролю Маріуполя.

На Сєвєродонецькому напрямі значних змін в атмосфері не відзначено.

У районі Торецька ворог продовжує обстрілювати наші війська. Підготовка до активізації бойових дій у районі Авдіївки.

Очікується, що противник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області та спробує відновити наступ.

В акваторії Азовського моря корабельне угруповання противника продовжує виконання завдань із блокування порту Маріуполь та здійснення вогневої підтримки на приморському напрямку.

Угрупуванням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу вражено сім повітряних цілей: один літак, один вертоліт, три БПЛА та дві крилаті ракети.

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