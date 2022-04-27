"Гепард", "Цезар" та "Зоряний слід": що відомо про нову зброю Заходу для ЗСУ

Німеччина, Франція та Великобританія надішлють в Україну нове озброєння. Фото: колаж "Сьогодні"

У Німеччині, на авіабазі ВПС США Рамштайн, відбулася зустріч міжнародної Консультативної групи щодо надання подальшої військової допомоги Україні на тлі повномасштабного вторгнення Росії. На заході за участю міністрів понад 40 країн було ухвалено рішення виділити нашій країні додаткове озброєння. Сайт "Сьогодні" з'ясував, яку зброю отримає Україна від західних партнерів та наскільки вона є ефективною.

Зброю дадуть Німеччина, Франція та Великобританія

Як повідомляє ВBC , саміт пройшов під головуванням глави Пентагону Ллойда Остіна, який заявив, що Україна може перемогти у війні, якщо у неї буде необхідна техніка та важке озброєння.

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"Ми ведемо теплу, відверту та продуктивну дискусію з президентом Зеленським та його командою про нашу підтримку та матеріально-технічну базу, якої потребує Україна. Потреби України змінюються, оскільки битва перемістилася на Донбас та південь країни. Ми продовжимо робити все можливе, щоб перемогти їх", – заявив міністр оборони США.

Ллойд Остін: "Україна може перемогти у війні, якщо у неї буде необхідна техніка та важке озброєння" / Фото: Twitter

На зустрічі також був присутній міністр оборони України Олексій Рєзніков. Чиновник передав західним партнерам список сучасного озброєння, необхідного Україні для повної перемоги над російським агресором та звільнення своїх територій.

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"Кожен транш військової допомоги наближає нас до миру в Європі, зміцнює світову безпеку, справедливість та наближає нашу спільну перемогу над Росією", – написав Резніков на своїй сторінці у Twitter.

В результаті зустрічі було ухвалено рішення, що низка країн надасть Україні необхідне озброєння. Зокрема, Німеччина погодилася передати Україні зенітні самохідні установки "Гепард" (правда, скільки поки тримається в секреті – Ред.), Франція забезпечить Київ самохідними артилерійськими установками CAESAR (за даними ЗМІ, Україна отримає 12 гаубиць – Ред.), а Великобританія відправить до нашої країни переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak.

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В результаті зустрічі було ухвалено рішення, що низка країн надасть Україні необхідне озброєння / Фото: Twitter

Що ж являють собою дані види озброєння і як вони вплинуть на перебіг війни?

ЗСУ "Гепард"

Німецька зенітна самохідна установка Gepard – призначена для прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей на похилих дальностях від 100 м до 4 км та на висотах до 3 км, що летять зі швидкістю до 350-400 м/с, а також наземних та надводних цілей на дальності до 4500 метрів. Установка може стріляти як з місця, так і перебуваючи у русі.

Серійне виробництво "Гепарда" було розпочато у 1973 році, а перша партія машин поставлена на озброєння армії ФРН у 1976 році. Цими самохідними установками також користуються армії Бельгії, Голландії, Бразилії, Йорданії та Румунії.

ЗСУ Gepard оснащена двома станціями радіолокації – цілевказівки MPDR-12, розташованої в задній частині вежі, і гарматним наведенням "Альбіс", що знаходиться спереду. РЛС цілевказівки забезпечує дальність виявлення повітряних цілей з відривом до 15 км. У другій половині 80-х років була створена нова РЛС цілевказівки MPDR-18S з дальністю виявлення до 18 км. Діапазон її роботи – 1,7-2 км.

Крім двох радарів Gepard має бортову навігаційну систему, прицільні пристрої для стрілянини та систему захисту від зброї масового ураження. Деякі машини забезпечені лазерним далекоміром Siemens.

З кожного борту вежі зовні встановлені 35-мм гармати "Ерлікон" KDA скорострільністю 550 пострілів за хвилину. Вага снаряда 0.55 кг. Початкова швидкість польоту 1175 м/с. Боєкомплект – 310 снарядів, у тому числі 20 бронебійних підкаліберних снарядів – для ураження сильно броньованих наземних цілей. Для стрільби по повітряним цілям застосовуються снаряди з уламково-фугасними, бронебійними каліберними та підкаліберними вражаючими елементами. Також встановлений кулемет калібру 7,62 мм.

ЗСУ Gepard може стріляти як з місця, так і перебуваючи у русі / Фото: Wikipedia

САУ "Цезар"

CAESAR (вимовляється як Сезар або Цезар – Ред.) – 155-міліметрова самохідна артилерійська установка, розроблена та вироблена французькою фірмою Nexter. Дана гаубиця була представлена у 1994 році. У 2004 році – поставлена на озброєння армії Франції. Гаубіцями "Цезар" також користуються армії Таїланду, Індонезії, Саудівської Аравії та Чехії.

Гаубиця CAESAR встановлена на колісному шасі Renault Sherpa. Маса установки близько 18 тонн, довжина – 10 м, ширина – 2,55 м. Броньована, що забезпечує захист від куль калібру до 7,62 мм та уламків снарядів, кабіна вміщає 5 осіб. Є система кондиціювання повітря.

Установка обладнана системою керування вогнем "Сігма-30", до складу якої входить приймач навігаційної системи NAVSTAR. У СУО входить радар для вимірювання початкової швидкості, вбудований балістичний блок управління та автоматична система подачі снарядів.

Максимальна скорострільність зброї – 6 пострілів за хвилину. Наведення зброї виконується за допомогою системи управління вогнем в автоматичному режимі, а також може здійснюватися вручну за допомогою оптичних приладів.

Дальність стрільби прямим наведенням – до 2000 м. Для стрільби застосовуються уламково-фугасні, касетні, димові, освітлювальні снаряди, активно-реактивні снаряди, а також протитанкові керовані снаряди BONUS. Максимальна дальність стрілянини активно-реактивним снарядом (наприклад Excalibur – Ред.) – до 46 км. Боєкомплект САУ – 18 пострілів.

Запас ходу "Цезаря" близько 600 км. САУ може транспортуватись літаками C-130, Іл-76, C-160, A400M.

Дальнобійність САУ "Цезар" може досягати 46 км / Фото: Wikipedia

ПЗРК Starstreak

Starstreak (Зоряний слід – Ред.) – британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів, що низько летять, і літаків противника. Позиціонується виробником як багатоцільовий комплекс із високошвидкісними ракетами. У 1997 був прийнятий на озброєння британської армії. Даними ПЗРК також користуються армії Таїланду, Індонезії, Малайзії та ПАР.

Особливістю комплексу є те, що після пуску і розгону ракети, відбувається відділення трьох елементів, що вражають, кожен з яких має свою осколкову бойову частину, що збільшує ймовірність поразки мети. Наведення боєголовки відбувається лазерним променем, що наводиться оператором вручну.

Тактико-технічні характеристики ракети Starstreak:

Довжина ракети: 1,39 м;

Діаметр корпусу: 0,13 м;

Розмах крила: 0,27 м;

Маса ракети: 14 кг;

Дальність дії: 1500–6000 м;

Час польоту: 8 с;

Висота цілей: 5000 м;

Бойова частина: три проникні вольфрамові субелементи (так звані "дротики" – Ред.) з осколковими бойовими частинами.

Ракета з ПЗРК Starstreak поділяється на три вражаючі елементи / Фото: Wikipedia

Наскільки корисною буде нова зброя для України

Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що озброєння, яке передасть Україні Захід за своїми характеристиками, значно перевершує аналоги, які сьогодні мають ВСУ.

"Українська артилерія – це в основному радянські 122-міліметрові самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" та 152-міліметрові – 2С3 "Акація". Дальнобійність цих знарядь становить 15 і 17 км, у той час, як, наприклад, "Цезар" стріляє , ніж 40 км", – каже "Сьогодні" Жданов.

Експерт також зазначає, що західні гаубиці та зенітки прості та зручні в управлінні, і можуть самостійно виконувати вогневе завдання в автоматичному режимі.

"Що стосується Starstreak, то цей ПЗРК хоч і був зроблений наприкінці 90-х років, але в Україну надійде його модернізована версія. Це буде один із найсучасніших та високоточних переносних зенітно-ракетних комплексів із вольфрамовими дротиками. З такою зброєю наші бійці зможуть завдати російським окупантам серйозної шкоди", – підсумував Жданов.

Олег Жданов: "Сучасна зброя допоможе Україні змінити хід війни" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян всього світу та попросив допомогти донести керівникам їхніх країн інформацію про те, що Україні необхідно важка зброя.

Також ми інформували, що 19 квітня представники низки країн заявили, що мають намір надати Україні важке озброєння, у тому числі бронетехніку, протитанкові та протиповітряні засоби. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, які країни нададуть Україні військову допомогу найближчим часом та як вона вплине на перебіг війни.