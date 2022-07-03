Геращенко назвав ще одну версію "хлопків" у Бєлгороді

Антон Геращенко озвучив ще одну версію події у Бєлгороді / Фото: Колаж: Сьогодні

Вибухи у Бєлгороді сталися через неузгодженість дій російських ракетників та ППО. Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, вночі були пуски "Іскандерів" та "Калібре" Харковом та Харківською областю з території Бєлгородської області і частина ракет долетіла і вдарила по мирних харків'янах.

"Траєкторія кількох ракет проходила над Бєлгородом і російські ППО (ЗРК "Панцир") успішно відпрацювали по своїх ракетах", – написав Геращенко.

Що було

Вночі у Бєлгороді прогриміли потужні вибухи і в центрі міста почалася пожежа. Також повідомлялося про вибухи біля аеродрому.

Внаслідок обстрілу постраждали 50 житлових будинків, у тому числі 11 багатоквартирних, решта – приватні. 5 будинків зруйновано повністю. Також повідомлялося, що 5 людей загинули та 4 отримали поранення.

Російський військовий експерт Борис Рожин написав, по Харкову били "Іскандерами". Він розглядає це як "відповідь" за обстріл Бєлгорода, нібито здійснений Збройними силами України. Росія звинуватила Україну в обстрілі Бєлгорода ракетами Точка У, але заявила, що їх збила система ППО. Уламки ракет впали на місто.