Геращенко: РФ у Маріуполі скинула тритонні бомби на "Азовсталь"

Геращенко про бомбу у Маріуполі / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що окупанти скидають надважкі бомби на підвали підприємства "Азовсталь", де ховаються мами з дітьми. Російські військові бомблять підвали, де базуються українські захисники. На думку Геращенка, це черговий воєнний злочин.

Про це він розповів Наталії Влащенко спеціально для YouТtube-каналу Україна 24.

Реклама

"Дві години тому по заводу "Азовсталь" скинули надважкі бомби масою в три тонни з російських стратегічних бомбардувальників. Кілька сотень мирних маріупольців, переважно жінок і дітей, які не хотіли потрапити в полон до окупантів, понад місяць перебувають на території підприємства", – сказав Геращенко.

Він уточнив, що захисники Маріуполя не прикривалися жінками та дітьми, а захищали їх. Після скидання багатотонних бомб бійці попросили про можливість виходу мирних із бомбосховищ. Відповіді від путіна та його генералів не було.

"Після того, як було прийнято рішення про скидання надважких бомб, які пробивають 10 метрів бетону або 15-20 метрів землі, командир "Азова" звернувся до світової спільноти з метою тиску на росіян. Щоб дати можливість жінкам та дітям вийти з цих укриттів заради збереження життя", – прокоментував радник глави МВС.

За даними Геращенка, "азовці" та інші захисники готові битися далі. Проте вже відомо, що на місця їхньої дислокації продовжують скидати надважкі авіаснаряди.

Реклама

"Там перебувають останні захисники міста. Учора ми поширили відео, де видно, що там же є жінки та діти. Це черговий воєнний злочин", – наголосив він.

Радник міністра внутрішніх справ зазначив, що поки дихають і б'ються захисники Маріуполя, місто залишається українським. За 50 днів блокади російські генерали не змогли знищити його український дух.

Геращенко уточнив, що за Маріуполь воюють бійці всіх підрозділів: національного полку "Азов", 36-ї окремої бригади морської піхоти, прикордонники та поліцейські.

"Це подвиг, якого не бачила світова історія. Запеклі бої протягом 50 днів у повному оточенні – це перевершує подвиг 300 спартанців Стародавньої Греції понад дві тисячі років тому. Цей подвиг назавжди увійде до підручників з воєнної історії як приклад мужності та героїзму українців. Тепер у всьому світі вивішують цитату: "Ми хочемо бути такими ж хоробрими, як українці". Це про Маріуполь та його захисників", – підсумував Геращенко.

Влада офіційно не підтверджує дані про масове ураження людей

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко не підтвердив інформацію, що після удару по "Азовсталі" під завалами опинилися близько 300 людей. Кириленко в ефірі телемарафону зазначив, що не знає, звідки нардеп Сергій Тарута бере дані, що озвучуються.

Реклама

"З моїх оперативних джерел: вибух був, але факту масового ураження місцевого населення чи військових поки що не підтверджую. Якщо будуть підтвердження, куди влучило, як, обов'язково одразу повідомлять", – запевнив Кириленко.

Читайте також: