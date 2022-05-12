Героїчні захисники Маріуполя намагаються контратакувати окупантів – радник мера

Захисники Маріуполя намагаються контратакувати армію РФ у місті / Фото: Колаж: Сьогодні
У Маріуполі російські військові продовжують блокувати виходи з системи підземних переходів "Азовсталі". Але попри це захисники міста продовжують героїчно контратакувати. Про це в Telegram-каналі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Виявилося, що схему розташування виходів здав окупантам керівник зміни заводу.
Андрющенко зазначив, що одна з найбільших проблем – дрони.
"Якби був спосіб їх засліпити або садити – нашим було б набагато легше. І не лише в "Азовсталі". Ми всі у неоплатному боргу перед ними", – розповів він.
Ситуація у Маріуполі
- Україна шукає способи врятувати важкопоранених військових з заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Для цього Росії було запропоновано обмін. Українських захисників пропонують обміняти на російських військовополонених.
- Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук визнала, що станом натепер військовим шляхом деблокувати "Азовсталь" неможливо.
- Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що цивільні залишили заблоковану Азовсталь. Нині біля заводу йдуть локальні бої.
- Українські військові, що залишаються на заблокованому заводі "Азовсталь", опублікували фото своїх поранених товаришів по службі, які перебуваають у повній антисанітарії з відкритими ранами Бракує не тільки медикаментів, але навіть їжі.
- Вранці 10 травня окупанти здійснили 34 літакові вильоти у бік Маріуполя, у тому числі 8 вильотів стратегічних бомбардувальників.
- Окупанти планують хіматаку на "Азовсталь", заявив депутат Маріупольської міськради
- Окупанти відновили штурм "Азовсталі" і готуються до масованих обстрілів – зведення Генштабу.