Героїчні захисники Маріуполя намагаються контратакувати окупантів – радник мера

Захисники Маріуполя намагаються контратакувати армію РФ у місті / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі російські військові продовжують блокувати виходи з системи підземних переходів "Азовсталі". Але попри це захисники міста продовжують героїчно контратакувати. Про це в Telegram-каналі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Виявилося, що схему розташування виходів здав окупантам керівник зміни заводу.

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Андрющенко зазначив, що одна з найбільших проблем – дрони.

"Якби був спосіб їх засліпити або садити – нашим було б набагато легше. І не лише в "Азовсталі". Ми всі у неоплатному боргу перед ними", – розповів він.

Ситуація у Маріуполі