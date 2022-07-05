Гідрометцентр розповів, у яких регіонах зіпсується погода

У деяких регіонах випаде град. Фото: колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 5 липня, підготовлений синоптиками, не надто порадує жителів нашої країни. У Україні буде спекотно та переважно сухо, лише на заході можливі грозові дощі та навіть град та шквали. Нельотну погоду прогнозують у Луцьку, Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Івано-Франківську та Чернівцях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода у регіонах та Києві сьогодні, 5 липня?

Так, за прогнозами синоптиків, 5 липня у країні буде без опадів, лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті, Волині та на Рівненщині очікується короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер хмарно з проясненнями, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20 градусів тепла, вдень 29-34, у Карпатах 19-24.

Вдень 5 липня на Закарпатті, Прикарпатті, Волині та Рівненщині через грози, в окремих районах граду та шквалів 15-20 м/с оголошено І рівень небезпеки, жовтий. 5 липня у більшості західних та північних областей, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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У Києві 5 липня буде сухим. Вітер хмарно з проясненнями, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20 градусів тепла, удень 31-33.

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

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Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам докладний прогноз на всі чотири сезони 2022 року.

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