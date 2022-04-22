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Глава Євроради закликав Путіна хоча б з нагоди Великодня випустити людей із Маріуполя

Валентина Шаповал
22 квітня, 16:14
Шарль Мішель уточнив, що гуманітарні коридори мають бути відкриті негайно

Голова Євроради поспілкувався з президентом РФ / Колаж "Сьогодні"

Глава Європейської ради Шарль Мішель зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну і закликав його до негайного гуманітарного коридору зМаріуполя.

Про це Шарль Мішель написав у Твіттер.

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"Гуманітарні коридори в Маріуполі та інших блокадних містах мають бути негайними, особливо з нагоди православного Великодня", – йдеться у повідомленні.

Обстановка у Маріуполі

  • 21 квітня Маріуполь знову зазнав бомбардування та обстрілу, у тому числі під удар потрапила територія заводу "Азовсталь".
  • Вранці 21 квітня Україна вимагала від Росії відкрити гуманітарний коридор для евакуації з території заводу "Азовсталь" 1000 мирних мешканців.
  • У пропагандистських російських ЗМІ з'явилася заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу, що вони вже "взяли під контроль" Маріуполь і нібито потрібно лише 3-4 дні, щоб "завершити роботу на "Азовсталі".

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