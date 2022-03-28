Глава МЗС Франції порівняв Маріуполь зі зруйнованим сирійським Алеппо

У МЗС Франції закликали врятувати Маріуполь / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан порівняв ситуацію у Маріуполі, який постійно обстрілюють російські окупанти, зі знищенням сирійського Алеппо Він закликав врегулювати ситуацію у місті, уточнивши, що облога населеного пункту – жах війни.

Про це пише The Guardian.

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"Ви дуже добре бачите, що Маріуполь – це друге Алеппо", – сказав він на Дохійському форумі.

Глава МЗС мав на увазі сирійське місто, яке стало фактично зруйнованим після бойових дій у жорстокій громадянській війні. За словами міністра, якщо Захід нічого не зробить для допомоги мирним жителям Маріуполя, це буде "колективна вина".

"Маріуполь – це облогова війна, яку Росія веде вже місяць. Воєнні облоги – це жахи війни, тому що цивільне населення вбивається, знищується. Страждання жахливі", – додав глава французького МЗС.

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Ситуація у Маріуполі

Нагадаємо, Маріуполь перебуває у блокаді. Військові РФ знищують кожен район міста, тому багато хто залишився без житла.