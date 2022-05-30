Глава МЗС Франції таємно перетнула всю Україну заради важливих переговорів

Володимир Зеленський (ліворуч) та Катрін Колонна (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна 30 травня прибула з візитом до Києва.

Про це вона повідомила у Twitter.

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"В Україні, щоб підтвердити підтримку Францією українського народу", – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Парижі, міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна зустрінеться сьогодні з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

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У Франції розповіли про чотири стратегічні помилки Путіна

Президент Росії Володимир Путін перебуває у стані "відмови". Крім цього, він припустився чотирьох стратегічних помилок, коли розпочав війну проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, пише BFMTV.

"По-перше, помилкою було думати, що Україна впаде. Вона не впала, а навпаки, створила націю, яка героїчно бореться", – сказав він.

За словами Жан-Іва Ле Дріана, друга помилка господаря Кремля полягала в тому, що він думав, що "Європа була б слабкою у своїй реакції, коли все було навпаки". Він зазначив, що російська агресія змусила Європу "перейти до логіки ухвалення рішення".

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Третьою помилкою Путіна міністр назвав те, що президент Росії "думав, що бачить слабкі місця в НАТО", а четвертою - що Володимир Путін "переоцінив силу своєї армії".

"Я думаю, що ми йдемо до довгої війни. Про що не подумав президент Путін", – сказав міністр.

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