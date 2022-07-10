Глава МЗС Німеччини розповіла, яких обіцянок Захід не даватиме Україні

Анналена Бербок прокоментувала допомогу Заходу Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Захід не може дозволити собі втрутитись у війну в Україні, навіть щоб створити гуманітарні коридори для населення.

Таку заяву зробила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю Spiegel.

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"Як міністр закордонних справ, ви не можете просто сказати, що у вас у голові. Найважче, коли серце хоче не так, як говорить голова. Наприклад, я хотіла б пообіцяти, що ми гарантуємо гуманітарні коридори з районів, за які йдуть бої в Україні. Але ми не можемо собі цього дозволити. Така обіцянка має бути забезпечена військовими засобами. Тому мені довелося чітко сказати: безпольотних зон не буде", – зазначила глава МЗС Німеччини.

За її словами, жорстокість зовнішньої політики полягає в тому, що іноді доводиться зберігати холоднокровність і терпіти той факт, що нічого не вдієш.

Бербок також зізналася, що пережила багато моментів, які шокували, у перші шість місяців перебування на посаді міністра закордонних справ:

"Одним з найгірших моментів був той, коли я відвідала Бучу, коли український генпрокурор показала мені папку з фотографіями, серед яких була маленька дитина, яку застрелили на сходах підвалу, і 16-річний хлопець, якому куля влучила прямо в груди. Це все говорить про те, що зараз неможливо домовитися з цим Путіним. Йдеться про знищення. Навіть дітей".

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