Голова представництва ЄС в Україні відновив роботу у Києві (фото)

Голова представництва ЄС Матті Маасікас та посол Польщі Бартош Ціхоцький у Києві. / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас повернувся до Києва та відновлює роботу.

Про це він написав у Twitter.

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Європейський дипломат показав фото прапора ЄС, який був піднятий над будівлею представництва.

"Спочатку найголовніше", – підписав він фото.

Прапор ЄС у Києві. Фото: Матті Маасікас

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Також Маасікас опублікував знімок із послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцьким.

"Багато чого можна було навчитися у єдиного посла, який завжди залишався в Києві", – підписав він фото.

Дипломати повертаються до Києва. Фото: Матті Маасікас

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Зазначимо, що Маасікас терміново залишає Київ і повертається до Брюсселя, стало відомо 11 лютого 2022 року, за два тижні до повномасштабного вторгнення РФ до України.

Словенія повернула до Києва свого дипломата

Словенія 28 березня відправила до Києва свого представника – полковника словенської армії Боштьяна Лесяка. Він уже розпочав роботу.

"Місто порожнє, вдалині чути звуки сирен і вибухи, життя тих, що залишилися в столиці, проходить нормально", – сказав він після прибуття.

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