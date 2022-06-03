Голова Ради Стефанчук зустрівся із Шольцем – що обговорили

Руслан Стефанчук провів зустріч із Олафом Шольцем. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Їхня зустріч відбулася в Берліні. Стефанчук закликав Шольца збільшити військову підтримку Києва.

Про це повідомляє Spiegel.

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Подробиці зустрічі

Як стало відомо, Стефанчук закликав Шольца надати Україні сучасну німецьку зброю для стримування російської агресії.

"Звичайно, нам насамперед потрібна сучасна зброя. Ми можемо битися старою зброєю зі старих запасів, але нова зброя ефективніша. Тому ми очікуємо і Marder, і Leopard", – сказав голова ВРУ.

Також він привітав заяви Шольца про постачання Україні важкого озброєння, але заявив, що вони мають бути прискорені.

"Щодня в Україні гинуть 100 людей і 500 зазнають поранень. Тож було б добре, якби час… між ухваленням рішення і реальним постачанням зброї був максимально скорочений", – наголосив Стефанчук.

"Скандальне" прозріння? Шольц пообіцяв поставити Україні сучасні системи ППО

Німеччина поставить Україні сучасні системи ППО IRIS-T. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі. За його словами, за допомогою цих систем Україна зможе "захистити ціле велике місто від атак російської авіації", повідомляє DW. Крім систем ППО, Німеччина надасть Україні радар стеження, здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

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Крім того, Шольц заявив, що Берлін направить в Україну реактивні системи залпового вогню у тісній співпраці зі США. Ці системи не зможуть націлюватись на російську територію.

Що таке IRIS-T

Сухопутний ЗРК середньої дальності IRIS-T SLM призначений для боротьби з широким спектром аеродинамічних цілей. Він здатний вражати цілі з відривом до 40 км, його досяжність за висотою становить 20 км.

Ракети малої дальності протиповітряної оборони IRIS-T мають клас "повітря-повітря", вони оснащені інфрачервоною голівкою, що охолоджується, має самонаведення.

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За допомогою цієї системи ППО можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, вражати реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети та бомби.

Ракета стоїть на озброєнні дев'яти країн Європи.

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