Глава Рівненської ОВА розповів, як в області готуються до вторгнення РФ

Віталій Коваль розповів про ситуацію на Рівненщині. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль не виключає можливу загрозу вторгення РФ в область. За його словами, у регіоні продовжують щодня посилювати обороноздатність. Також триває підготовка у Волинській та Житомирській областях.

Про це Коваль розповів в ексклюзивному інтерв'ю для сайту "Сьогодні".

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"Я озвучу позицію Рівненської області: ми готові, ми спокійні. І водночас продовжуємо щоденно посилювати обороноздатність", – сказав голова ОВА.

Коваль наголосив, що область координує дії з сусідніми областями – Волинською та Житомирською, там теж триває підготовка. Зокрема, нарощуються сили ППО.

За словами глави ОВА, у регіоні посилюють систему цивільної оборони та її важливі елементи – об'єкти укриття.

"Зараз насамперед укриття у лікарнях, щоб ми могли безперервно надавати допомогу там. Також додатково готуємо школи та інші навчальні заклади. Плюс до цього нарощуємо сили протиповітряної оборони на території області", – зазначив Коваль.

Окупанти вдарили ракетами по Сарнах, є жертви та поранені

Внаслідок ракетного удару армією Росії по Рівненській області, у місті Сарни є загиблі та поранені. Трагічні новини підтвердив голова Рівненщини Віталій Коваль.

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Коваль сказав, що троє людей загинули через удар окупантів по Рівненській області, оскільки ракети потрапили в СТО та мийку. Ще четверо людей із пораненнями доправлені до лікарень. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.

"Дві ракети поцілили в цивільні об'єкти інфраструктури. Це СТО з мийкою та ще один комплекс з ремонту автомобілів. За попередніми даними, троє людей загинули. Четверо постраждалих перебувають у лікарнях, двоє з них у тяжкому стані. Під завалами ще можуть бути люди, тож роботи продовжуються. На місці ДСНС та представники всіх силових структур", – повідомив Віталій Коваль.

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару по місту Сарни, яке окупанти напередодні обстріляли, загинуло четверо осіб, 11 отримали поранення, двоє осіб у тяжкому стані.