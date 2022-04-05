Переговори з РФ після Бучі та ціна силового визволення ОРДЛО. Головне з інтерв'ю Зеленського

Зеленський розповів про ситуацію в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю українським журналістам. Він розповів про переговори України та Росії, звірства окупантів у Бучі та інших містах Київської області, гарантії та гарантів безпеки для нашої країни. Також він визначив, що означає для нього перемога.

"Сьогодні" зібрали головні тези з інтерв'ю.

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Гарантії безпеки

Україна поки не отримала список країн з їхньою підтвердженою згодою про гарантії безпеки. Різні держави готові надавати різні гарантії.

"Нам не потрібно мати 40 країн світу, які готові за командою, за дзвінком, за домовленістю включитися та воювати за Україну. Нам потрібні серйозні гравці, які готові на все, нам потрібне коло держав, які протягом 24 годин готові надати будь-яку зброю, нам потрібні окремі країни, від яких реально залежить санкційна політика", – сказав він.

Переговори з РФ після Бучі

Попри всі звірячі вчинки, на які російські військові пішли у Бучі та інших українських містах, наша країна вестиме переговори з РФ. Зеленський заявив, що сказати після цього "ми не будемо з вами розмовляти" – найлегший і водночас безглуздий шлях, Україна ним не піде.

"Найскладніше – розповісти, що вони (РФ, – ред.) зробили, визнати їх ворогом, заявити, що це геноцид, війна Росії проти України. І при всій цій позиції знайти можливості для переговорів, шукати вихід із ситуації і при цьому не втратити свої території", – сказав Зеленський.

Україна не виконуватиме ультиматуми РФ

РФ на початку переговорів склала список пунктів, які Україна нібито має виконати. Але згодом у Москві зрозуміли, що ніхто виконувати їхні ультиматуми не буде.

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"Україна не може виконати ультиматум Росії. Треба нас усіх знищити, тоді їхній ультиматум буде виконано. Наприклад, віддати Харків, Маріуполь чи Київ. Ані харків'яни, ані маріупольці, ані кияни, ані я, президент, – ми не можемо цього зробити. Сам народ захищає нашу державу", – сказав президент.

Чи мститиме Україна кожному окупанту-злочинцю

На запитання, чи готова Україна наслідувати прикладу Ізраїлю, який десятки років полював на воєнних злочинців у різних країнах, Зеленський відповів:

"Ми точно будемо цим займатись. Відповідні будуть збиратися списки. Тобто є порядок, тому що ми в цивілізованому світі з вами живемо. Є порядок, який буде йти з точки зору чинного законодавства і міжнародного права".

Навіщо Росії Маріуполь

Зеленський заявив, що для Росії Маріуполь – це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди. Проте "великої стратегії" для цієї території РФ немає:

"Вони не зайняли цю частину, так вони займають Донбас, південь України, коридор у Крим, Херсонську область та Запорізьку область. Маріуполь – це для нас життя, для нас це місто. А для них, на жаль, – це медалька".

Що означає перемога України

Президент склав список із чотирьох пунктів:

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не упустити суверенітет України,

не втратити сотні тисяч людей,

український Крим,

зберегти український статут для тих територій, що Росія визнала ОРДЛО.

Проросійський Орбан

Зеленський вважає, що прем'єр-міністр Угорщини зараз "заграє" з Росією, проте йому доведеться обрати між РФ та іншим світом.

"Він може казати, що "я обираю Угорщину". Але Угорщина є частиною іншого світу, вони є в ЄС. Ми точно розуміємо, що це європейська держава. Вона може продовжувати загравати, їй потрібні дешеві енергоресурси тощо. Довго це не буде" , – сказав президент.

При цьому глава держави уточнив, що вже намагався збудувати відносини з Віктором Орбаном, але Орбан "боявся".

Чи вступить Україна до НАТО

Україна готова вступити до НАТО, але через неготовність Альянсу змушена шукати гарантії безпеки:

"Якщо завтра нам запропонують вступити до НАТО – не гратися знову з нашим життям, а серйозно – будемо вступати. Але цього не буде, на жаль, і не сталося, на жаль. Тому ми будемо будувати ті гарантії безпеки для нас, які можуть захистити нас".

Вимоги РФ та постійна загроза

Президент заявив, що Україна не виконуватиме вимог РФ про "денацифікацію" та "демілітаризацію".

"Слова денацифікація і демілітаризація забудьте, ми навіть про це говорити не будемо. Денацифікація – звучить образливо, ми можемо у ваш бік (росіян) використовувати цю фразу. Як показала та сама Буча, ми були праві. Це не до нас питання. Хочете поставити собі, то ставте перед дзеркалом це питання", – наголосив Зеленський.

При цьому в Україні розуміють, що жодна найпотужніша угода про гарантії безпеки не зможе гарантувати повну безпеку.

"Ми розуміємо, що навіть якщо ми підпишемо з вами найпотужнішу угоду, за два роки Росія може повернутися", – додав Зеленський.

Ціна силового повернення Донбасу

За словами президента, це може коштувати нам сотні тисяч людей.

"Перший крок – наші найпотужніші воїни чи одні з найпотужніших, це ООС... Це буде одразу 40-50 тис. наших. Одразу. Якщо ми без тактики, без стратегії, без нічого сказали "вперед". Так не буде... Це може коштувати нам в цілому сотні тисяч людей", – сказав Зеленський.

Чому Україна запропонувала 15 років переговорів щодо Криму

Зеленський пояснив, що пункт про 15 років переговорів щодо Криму не означає, що питання з півостровом хочуть вирішувати через 15 років. Йдеться про те, щоб до того часу вирішити всі проблеми. Це може вийти і значно раніше.