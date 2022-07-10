В Україні ніколи не буде обскубаної російської "курки": головні заяви влади за 10 липня

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні триває 138-й день повномасштабної війни з Росією. Українські захисники продовжують стримувати опір російської армії, а міністр оборони Олексій Резніков розповів, чому Україні не підходить "Залізний купол".

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 10 липня.

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Окупанти не можуть захопити всю Луганську область

РФ стягує війська поблизу Білогорівки та обстрілює навколишні населені пункти. Так, окупанти завдали чотирьох ракетних ударів і сім артилерійських атак. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

"Вони до сьогодні живуть подумками про те, як на початку березня відхопили більшу частину області. Але то була аж ніяк не блискавична наступальна операція, а розбудова нашими військовими міцної лінії оборони. І як тільки Збройні сили України зробили надійні захисні укріплення, цей швидкий наступ добіг кінця. За чотири місяці росіяни просунулися на декілька кілометрів, обравши тактику суцільного знищення великих міст. Але вони все ще впевнені у своїх "героїчних" перемогах наприкінці лютого, живуть цим і не хочуть усвідомлювати реальність. А вона їх не дуже тішить. Як от учора, коли поблизу Золотарівки окупанти потрапили під нашу артилерію і вимушені були бігти з позицій. Напад на Верхньокамʼянське у них не вдався", – написав він.

Тобто всі їхні спроби просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ поки що захлинаються завдяки українським захисникам, говорить Гайдай.

Ворог стягує війська поблизу Білогорівки, обстрілює навколишні населені пункти, завдає авіаційних ударів, а швидко окупувати всю Луганщину все ще не в змозі.

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Подоляк оцінив окупаційний "герб" Харкова та дав обіцянку Путіну

На території України ніколи не буде прапорів та гербів із російською символікою. Про це написав у Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи ескіз герба Харківської області.

"У вас нудні обличчя, вам ніхто грошей не дасть", – відповів класик (нині покійний мер Харкова Геннадій Кернес. – Ред.), побачивши окупаційну версію "герба" Харкова", – написав Подоляк.

Також він зазначив, щоу Москві нічого не знають про мешканців Харкова, якщо "думають, що тут можна когось зламати".

"Україна має лише один герб – тризуб. Тут ніколи не буде обскубаної російської "курки", – зазначив Подоляк.

Напередодні російський окупаційний уряд у Харківській області оприлюднив новий прапор для окупаційного режиму з зображенням російського імператорського двоголового орла та символів з харківського герба XVIII ст.

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Резніков розповів, чому Україні не підходить "Залізний купол"

Всесвітньо відома тактична система ПРО "Залізний купол" ізраїльського виробництва не підходить Україні. Для захисту українських міст потрібна альтернативна система. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час круглого столу, організованого Forbes Україна.

"Ми всі знаємо приклад Ізраїлю, який досить непогано захищає небо. Всі ми знаємо назву "Залізний купол", але навіть він не захищає на 100 відсотків. Більше того, я був в Ізраїлі, спілкувався з їхніми виробниками, державними підприємствами. "Залізний купол" зроблений проти повільних на низьких висотах з легким ураженням ракет, зроблених по суті в гаражах. Від крилатих і балістичних ракет "Залізний купол" не захищає", – розповів Резніков.

На думку міністра оборони, Україні необхідно розвивати свою систему ППО/ПРО або отримати її від наших партнерів.

"Ворожі літаки в нашому небі не літають, бо бояться і знають, що ми їх збиваємо. Вони використовують старі ракети Х-22, Х-55 та інші. Агресор стріляє ними з території Росії, з території Білорусі, з акваторії Чорного і навіть Каспійського морів, з тимчасово окупованого українського Криму", – розповів Резніков.

Капітан 103-ї бригади розповів про роботу HIMARS на фронті

Реактивні системи залпового вогню HIMARS, які надали Україні Сполучені Штати Америки, мають на відміну від інших типів ракет різні модифікації снарядів. Однак мають і більше 40 елементів, які можуть вражати окремі цілі, і загалом летять точно в ціль. Про це розповів капітан 103-ї бригади ТрО Олександр Ганущин в ефірі каналу "Україна 24" у рамках єдиного телемарафону.

"Ті, хто говорять, що нам дають мало HIMARS, вони не до кінця розуміють, так би мовити, наші потуги та можливості. Насправді одна випущена ракета з HIMARS – це виліт 150 тис. доларів. Повний пуск шести ракет – це 1 млн доларів. До речі, США зробили 5900 пусків в Іраку – це, щоб розуміти, до чого ми наближаємося" – розповів він.

За його словами, найбільшою проблемою для ЗСУ є те, що в окупантів є більше – у 7-10 разів – боєприпасів до їхніх старих артилерійських систем:

"Тому HIMARS тут як ніколи є доречним. Бо шлях боєприпасу розпочинається із залізничного вагона, перевантаження на залізничні станції, на великий склад, тоді на склад підрозділу, а підрозділ умовно везе "на ґрунт" або тримає в КамАЗі, чи біля гаубиці або "Граду". Ось саме ця ділянка, починаючи зі складу до оцього виїзду машини з боєкомплектом до конкретної батареї з "Градами", є надзвичайною ціллю для власне ракет HIMARS".

Крім цього, він заявив, що виникає запитання: що українська армія рознесе швидше – арсенал на всій протяжності від точки входу їх на окуповану територію України до конкретної батареї чи самі батареї?

"Це, напевно, мають вирішувати артилеристи. Але те, що ми вже "намацали" перший варіант – як розбивати їхні склади – думаю, що незабаром зі збільшенням кількості боєприпасів, зростатиме й наше ураження їхньої артилерії чи РСЗВ. Але це не проходить за один день, тиждень чи місяць роботи HIMARS чи будь-якої іншої артилерійської системи, яку ми отримаємо зараз від Заходу", – сказав Ганущин.

Раніше ми повідомляли, що окупанти намагаються прорватися до перших сіл на Донеччині.

Також нагадаємо, Байден схвалив новий пакет допомоги Україні на $400 млн.