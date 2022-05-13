Головний рабин України просить Ізраїль врятувати бійців "Азова"

Моше Реувен Асман звернувся до влади Ізраїлю через штурм "Азовсталі" / Фото: Колаж: Сьогодні

Головний рабин України Моше Реувен Асман закликав владу Ізраїлю посприяти евакуації захисників Маріуполя із заводу "Азовсталь", взятого в облогу військами Росії.

Асман звернувся до ізраїльського керівництва через співголову парламентської групи Ізраїль-Україна Міхаеля Малкіеля. Текст відповідного листа він опублікував у Facebook:

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"Шановний Міхаель Малкіель, я звертаюся до вас з проханням про термінову допомогу в порятунку захисників українського міста Маріуполя. Вони перебувають на території заводу "Азовсталь" і повністю оточені силами супротивника. Серед них понад 500 тяжко поранених, це гуманітарна місія. У нашій Торі написано: "Хто рятує одне життя, рятує весь світ. Ми просимо негайного сприяння уряду Ізраїлю в дипломатичних перемовинах про евакуацію захисників до Ізраїлю або до третіх країн".

Ситуація в Маріуполі

Російські окупанти штурмують "Азовсталь" силами, що у 10-15 разів перевищують кількість захисників Маріуполя. Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"Йде штурм – до нього вони долучають і танкову артилерію, і гладкоствольну, і системи залпового вогню, і літаки приходять із важкими бомбами, і надводні кораблі. До цього ще додаються штурмові бригади. Тобто вони постійно живуть тим, що штурмують, штурмують та штурмують сьогодні наш форпост – "Азовсталь", – повідомив Бойченко.

За дорученням президента України Володимира Зеленського ведуться складні переговори з евакуації тяжко поранених бійців з "Азовсталі" в обмін на полонених росіян. Поранені українські військові на "Азовсталі" знаходяться у повній антисанітарії. Їм не вистачає не лише медикаментів, а й їжі.

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Водночас, заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар повідомив, що цивільне населення вдалося евакуювати із території заводу.