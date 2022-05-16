Голосування Сенату США за $40 млрд для України, рестарт роботи камер на дорогах та інші події 16 травня

Важливі події 16 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 16 травня, у Сенаті США голосуватимуть за виділення Україні $40 млрд допомоги за спеціальною процедурою. Крім того, сьогодні порушення на дорогах в Україні знову фіксуватимуться в автоматичному режимі.

У США голосуватимуть за виділення Україні $40 млрд за спеціальною процедурою

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що ухвалення законопроєкту про виділення 40 мільярдів доларів Україні відбудеться в найкоротші терміни — після процедурного голосування. Воно заплановане на понеділок, 16 травня.

Реклама

У Сенаті збираються застосувати парламентську процедуру cloture, яка згортає подальші дебати з питання до 30 годин та дозволяє перейти до голосування.

Мітч Макконнелл сподівається, що рішення про застосування цієї процедури буде ухвалене відчутною більшістю. Це дасть впевненість у тому, що для рішення про надання допомоги Україні також не забракне голосів.

Порушення на дорогах знову фіксуватимуться в автоматичному режимі

З понеділка, 16 травня, у більшості міст та областей України запрацює система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР), яка була вимкнена з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Реклама

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Відомо, що запрацюють 128 камер, які розташовані у 20 містах та 10 областях.

"Війна внесла багато корективів до нашого звичного життя. З початку війни були вимкнені камери автоматичної фіксації здебільшого зі стратегічною метою. Але в час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже недотримання ПДР також продовжує щодня вбивати наших громадян", — зазначив Білошицький.

Також він зазначив, що перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими та загиблими.

Реклама

У Нідерландах відбудеться суд щодо авіакатастрофи MH17

16 травня у Нідерландах на суді заслухають прокурорів і адвокатів окупанта Олега Пулатова, обвинуваченого в збиванні у 2014 році над Донеччиною пасажирського літака Boeing-777.

Судове засідання проведуть у нідерландському комплексі "Сгіпол". Заплановано, що 13-й блок слухань триватиме 16-18 травня й 8-10 червня.

Упродовж 16 травня на засіданні спочатку обговорюватимуть компенсації для родичів загиблих під час збивання літака. Потім слово нададуть прокурорам і адвокатам росіянина Олега Пулатова — одного з обвинувачених в авіакатастрофі.

Зеленський виступить перед студентами 63-х університетів США

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 16 травня, виступить перед студентськими спільнотами 63-х університетів США та 2-х університетів Канади. Він особисто проінформує про потреби України в протидії російській агресії.