Голосування за виключення РФ з Ради з прав людини, комендантська година на Київщині та інші важливі події 7 квітня

Важливі події 7 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У четвер, 7 квітня, в ООН пройде голосування за виключення Росії з Ради з прав людини. В деяких населених пунктах нашої країни вводиться комендантська година. "Укрзалізниця" продовжить евакуацію населення з гарячих точок.

В ООН пройде голосування за виключення РФ з Ради з прав людини

У четвер, 7 квітня, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй голосуватиме за виключення Росії з Ради з прав людини. Для виключення РФ з Ради потрібна підтримка щонайменше двох третин зі 193 членів Генеральної Асамблеї ООН.

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Виключення РФ має стати покаранням за її військові злочини у Бучі та інших містах України.

На території Київської області вводиться комендантська година

З 7 січня у Гостомелі запроваджується комендантська година на цілий тиждень. Вона триватиме з 06:00 7 квітня до 6:00 14 квітня.

Категорично забороняється:

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перебувати на вулицях та в інших громадських місцях;

пересуватися транспортом і пішки.

Тимчасові обмеження необхідні для того, щоб фахівці деблокували об'єкти інфраструктури та зробили їх безпечними для повернення людей.

Крім того, у селах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громади комендантську годину подовжено ще на три дні.

Так, комендантська година подовжена від 06:00 7 квітня до 06:00 10 квітня у таких селах:

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Баришівська громада – Рудницьке, Перемога, Лук'янівка;

Великодимерська громада – Велика Димерка, Бобрик, Богданівка, Вільне, Гайове, Гребельки, Жердова, Залісся, Захарівка, Кулажинці, Михайлівка, Першотравневе, Підлісся, Плоске, Покровське, Світильня, Тарасівка, Шевченкове;

Калитянська громада – Бервиця, Заворичі, Мокрець.

У Броварській міській територіальній громаді комендантська година вводиться від 21:00 6 квітня до 6:00 7 квітня.

Зеленський виступить перед парламентом Кіпру

Президент України Володимир Зеленський 7 квітня виступить зі зверненням до парламенту Кіпру.

За словами спікера Палати представників країни Анніти Деметріу, Володимир Зеленський виступить на спеціальній парламентській сесії у четвер після обіду о 18:00 за київським часом.

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію населення

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 7 квітня.

Як курсуватимуть евакуаційні потяги?

Краматорськ:

10:00 – 274/273 Краматорськ – Львів

16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів

18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів



Покровськ:

12:00 – 7933 Покровськ – П’ятихатки

13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці

14:00 – 7935 Покровськ – П’ятихатки

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

Інші:

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова

17:00 – 7731 П’ятихатки – Львів

19:00 – 7733 П’ятихатки – Львів

20:00 – 236/235 Чернівці – Кривий Ріг

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Також "Укрзалізниця" призначила на 7 квітня евакуаційний рейс Інтерсіті+ Дніпро — Львів. Поїзд відправиться о 17:00.

Крім того, свої звичні рейси відновлюють приміські потяги з Харкова до Сум. Потяг №6267 відправлятиметься з Харкова о 8:00 і прибуватиме до Сум о 13:27. Зворотно, з Сум, відправлятиметься потяг №6268 о 14:00, прибуватиме до Харкова о 19:09.