Голосування за виключення РФ з Ради з прав людини, комендантська година на Київщині та інші важливі події 7 квітня

Важливі події 7 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"
У четвер, 7 квітня, в ООН пройде голосування за виключення Росії з Ради з прав людини. В деяких населених пунктах нашої країни вводиться комендантська година. "Укрзалізниця" продовжить евакуацію населення з гарячих точок.
В ООН пройде голосування за виключення РФ з Ради з прав людини
У четвер, 7 квітня, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй голосуватиме за виключення Росії з Ради з прав людини. Для виключення РФ з Ради потрібна підтримка щонайменше двох третин зі 193 членів Генеральної Асамблеї ООН.
Виключення РФ має стати покаранням за її військові злочини у Бучі та інших містах України.
На території Київської області вводиться комендантська година
З 7 січня у Гостомелі запроваджується комендантська година на цілий тиждень. Вона триватиме з 06:00 7 квітня до 6:00 14 квітня.
Категорично забороняється:
- перебувати на вулицях та в інших громадських місцях;
- пересуватися транспортом і пішки.
Тимчасові обмеження необхідні для того, щоб фахівці деблокували об'єкти інфраструктури та зробили їх безпечними для повернення людей.
Крім того, у селах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громади комендантську годину подовжено ще на три дні.
Так, комендантська година подовжена від 06:00 7 квітня до 06:00 10 квітня у таких селах:
- Баришівська громада – Рудницьке, Перемога, Лук'янівка;
- Великодимерська громада – Велика Димерка, Бобрик, Богданівка, Вільне, Гайове, Гребельки, Жердова, Залісся, Захарівка, Кулажинці, Михайлівка, Першотравневе, Підлісся, Плоске, Покровське, Світильня, Тарасівка, Шевченкове;
- Калитянська громада – Бервиця, Заворичі, Мокрець.
У Броварській міській територіальній громаді комендантська година вводиться від 21:00 6 квітня до 6:00 7 квітня.
Зеленський виступить перед парламентом Кіпру
Президент України Володимир Зеленський 7 квітня виступить зі зверненням до парламенту Кіпру.
За словами спікера Палати представників країни Анніти Деметріу, Володимир Зеленський виступить на спеціальній парламентській сесії у четвер після обіду о 18:00 за київським часом.
"Укрзалізниця" продовжує евакуацію населення
"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 7 квітня.
Як курсуватимуть евакуаційні потяги?
Краматорськ:
- 10:00 – 274/273 Краматорськ – Львів
- 16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів
- 18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів
Покровськ:
- 12:00 – 7933 Покровськ – П’ятихатки
- 13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці
- 14:00 – 7935 Покровськ – П’ятихатки
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
Інші:
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
- 17:00 – 7731 П’ятихатки – Львів
- 19:00 – 7733 П’ятихатки – Львів
- 20:00 – 236/235 Чернівці – Кривий Ріг
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
Також "Укрзалізниця" призначила на 7 квітня евакуаційний рейс Інтерсіті+ Дніпро — Львів. Поїзд відправиться о 17:00.
Крім того, свої звичні рейси відновлюють приміські потяги з Харкова до Сум. Потяг №6267 відправлятиметься з Харкова о 8:00 і прибуватиме до Сум о 13:27. Зворотно, з Сум, відправлятиметься потяг №6268 о 14:00, прибуватиме до Харкова о 19:09.