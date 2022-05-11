Гончаренко: Неймовірна операція ЗСУ на острові Зміїний відкриє морський шлях для українського зерна

Контроль над островом Зміїним дозволить відкрити шлях транспортування українського зерна з Одеси. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України провели неймовірну операцію на острові Зміїний. Про це народний депутат Олексій Гончаренко розповів ведучим Людмилі Добровольській і Василю Пехньо в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

"Хотів би відзначити наші Збройні сили, які проводять просто неймовірну операцію на острові Зміїний, який росіяни намагалися використати як свою базу у північно-західній частині Чорного моря. Ця база повністю знищена українськими військовими", – сказав Гончаренко.

Нардеп наголосив, що це величезний успіх, який дає змогу відкриття шляху транспортування українського зерна з Одеси.

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"Це дуже важливо для України та для всього світу", – підсумував Гончаренко.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що українські військовослужбовці завдали удару по позиціях РФ на тимчасово захопленому острові Зміїний. Було розбито ворожий пункт управління. Окрім того, ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Також ми інформували, що 2 травня український безпілотник "Байрактор" знищив два російські військові катери типу "Раптор" біля острова Зміїний.