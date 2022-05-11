Гончаренко озвучив найважливіше завдання ЗСУ на півдні України

Перший успішний контрнаступ ЗСУ був між Миколаєвом та Херсоном. Фото: колаж "Сьогодні"

На півдні України російські окупанти перейшли до оборони. Підрозділи ЗСУ почали відтісняти ворога від міста Миколаєва. Про це народний депутат Олексій Гончаренко розповів ведучим Людмилі Добровольській і Василю Пехньо в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

"Цей процес уже розпочався. Перший успішний контрнаступ ЗСУ був між Миколаєвом та Херсоном зі звільненням Посад-Покровського та інших населених пунктів", – сказав Гончаренко.

На думку нардепа, завданням номер один для українських військових є створення необхідних умов для подальшого відтіснення російських загарбників.

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"Від Миколаєва спочатку до Херсона, а далі наше завдання – це звільнення Херсонської області, єдиного обласного центру України, окупованого Російською Федерацією під час цієї війни", – наголосив Гончаренко.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що, за словами позаштатного радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, українські правоохоронні органи мають дати оцінку діяльності військового командування та чиновників, які відповідали за оборону Херсонської області від вторгнення РФ.

За даними російських ЗМІ, у середині травня у тимчасово окупованому Херсоні може пройти псевдореферендум про створення так званої "Херсонської народної республіки" на зразок "ЛДНР". Спочатку псевдореферендум був призначений на кінець квітня, але його кілька разів переносили через невдачі російської армії на фронті.

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Як пояснив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Росія хоче забрати український Херсон, щоб відтворити Таврійську губернію.