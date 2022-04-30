Гордон: Всі українці благають Бога про те, щоб здох Путін та його банда

Українці бажають путіну смерті / Фото: Колаж: Сьогодні

З дня вторгнення російських окупантівминуло вже понад два місяці. Сьогодні всі українці бажають Кремлю смерті.

Про це в інтерв'ю розповів журналіст Дмитро Гордон.

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На запитання, чому вони (ред. – окупанти РФ) не пішли на великоднє перемир'я, він відповів, що росіяни – фашисти.

"Бо вони фашисти. І напередодні Великодня, і в день Великодня вони бомбили наші міста, вони вбивали наших людей. Вони вбивали дітей, перед Великоднем в Одесі дівчинка тримісячна загинула", – сказав він.

За його словами, він товаришував з Віктором Черномирдіним (ред. – сім років був послом росії в Україні), який в одній із застільних бесід розповів йому історію про Махмуда Есамбаєва.

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"Під час війни чеченської російські війська розбомбили повністю його будинок ... Керував ними Грачов, який пообіцяв Ельцину, що візьме Грозний за день..." – згадує Гордон.

Так, на одному із заходів Есамбаєва попросили сказати тост. Він встав і сказав:

"Я хочу, щоб здох Грачов".

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Повисла тиша, і він продовжив.

"А хто не вип'є – нехай сам здохне", – сказав Есамбаєв.

Журналіст додав, що "сьогодні всі українці благають Бога про те, щоб здох путін".

"...І банда його здохла. І всі, хто чинив насильство над українцями та Україною, щоб поздихали, як собаки. Ось цього ми їм бажаємо".

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