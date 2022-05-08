Грозєв: російський олігарх підтвердив тяжку хворобу Путіна – є запис

Путін втрачає довіру олігархів через хворобу / Фото: Колаж: Сьогодні

Після початку війни в Україні у Путіна спостерігають параною, про це повідомляє кілька джерел. Також ширяться чутки, що російському президентупотрібна операція. Журналіст-розслідувач Христо Грозєв розсекретив деяку інформацію.

Про це він повідомив в інтерв'ю телеведучій Наташі Влащенко на YouТube-каналі "Україна 24".

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"Конкретних даних про те, який у нього стан здоров'я, у мене немає, але можу сказати, що кажуть люди, які дуже близькі до нього, зокрема олігархи. Наприклад, в 2014 році один із цих олігархів був буквально поруч із Путіним на тому зібранні, де він олігархам розповідав про те, як добре буде заволодіти Кримом і взагалі про операцію щодо Криму. Тобто людина доволі близька до Путіна, і є запис, де цей олігарх розповідає, які у Путіна серйозні онкологічні захворювання".

Однозначно говорити про хвороби Путіна поки що складно, але є факт того, що люди поруч із ним вірять у таку ймовірність.

"Це вже стає автономним фактором у внутрішній політиці Росії, тому що люди Путіну вже не вірять. Як не вірять – що він може бути їхнім гарантом. Це в усій еліті феномен, не тільки всередині олігархів, а й всередині групи силовиків. Тому кожен його наказ вже розглядається і буде розглядатися як неостаточний. Тобто людина ще один фільтр ставить собі, а саме: якщо я виконаю цей наказ, буде Путін на місці, щоб мене якось виправдати, захистити?"

Ім'я олігарха, який розповідав про хворобу Путіна, Грозєв називати відмовився – боїться за його безпеку. До тог ж це не особисте його розслідування, а колег-журналістів, які згодом напишуть про це. Але саму розмову Грозєв чув:

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"Цей олігарх, важливо сказати, не тільки про хворобу говорить. Він говорить про те, що Путін фактично розвалив всю країну. Тобто і олігархів статки знищив, і майбутнє Росії знищив. Оце важливо розуміти, бо вони так думають, вони так між собою розмовляють. Тому треба згадати, що Путін прийшов до влади завдяки олігархам в 1999-2000 році, тому цілком можливо, що й піде завдяки їм".

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