Грозєв: Захід порушить червону лінію Путіна найближчими днями

Христо Грозєв розповів про плани Заходу щодо Володимира Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв заявив, що вже найближчими днями Захід може перетнути червону лінію президента РФ Володимира Путіна. За його словами, коханку Путіна Аліну Кабаєву можуть додати до списку санкцій. І тоді главу країни-агресора "поставлять у куточок".

Про це Христо Грозєв розповів у ексклюзивному інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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Як повідомив Грозєв, у Росії є опозиційні ЗМІ, які у цей період мають можливість писати про все, окрім сім'ї Путіна. Це відома всім червона лінія, яку президент РФ не дозволяє перетнути.

"Захід не чіпав сім'ю Путіна. Але зараз він був перед вибором, чи можна перетнути цю червону лінію. Якщо Аліну Кабаєву включать до списку санкцій, то Путіна поставлять у куточок. Днями червону лінію буде перетнуто Заходом. І тоді західна розвідка почне зливати дані", – наголосив журналіст-розслідувач.

Путін ошукує Захід – у РФ пояснили бандитську схему щодо України

Президент Росії Володимир Путін влаштував бандитський торг із Заходом за допомогою військової сили, щоб вибити собі поступки щодо України. Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Україна 24" російський журналіст Роман Попков.

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За словами журналіста, важливо правильно розуміти психотип Путіна.

"Психотип Путіна дивний: суміш кадрового співробітника КДБ та авторитетної людини з "Бандитського Петербурга" (російський кримінальний телесеріал. – Ред.). Цей психотип і дає йому так поводитися. Путін кілька місяців ошукує світову спільноту: він на неї тисне, намагається залякати, а потім уже через тимчасове послаблення тиску триває стадія торгу", – сказав Попков.

Російський журналіст вважає, що головна мета провокацій Путіна – Україна.

"Для Путіна важливо змусити Київ виконувати Мінські домовленості (на умовах Кремля. – Ред.)… Це буде гарантією, що Україна не зможе інтегруватися в західні структури безпеки (НАТО. – Ред.). Він на це тисне. Буде тиск то посилювати, то послаблювати. Такий бандитський торг триватиме", – наголосив він.

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