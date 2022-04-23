Гумкоридор із Маріуполя, евакуація з гарячих точок та інші важливі події 23 квітня

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів, а сьогодні може бути відкритий гуманітарний коридор із Маріуполя /Фото: колаж: "Сьогодні"

У суботу, 23 квітня, в Україні продовжиться евакуація людей із гарячих точок. Вони зможуть вирушити поїздом до безпечних міст. Крім того, сьогодні може бути відкрито гуманітарний коридор із Маріуполя.

Верещук повідомила, що у суботу може бути організований гумкоридор із Маріуполя.

Віце-прем'єр-міністр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що у суботу, 23 квітня, може бути відкритий гуманітарний коридор із Маріуполя.

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"Точка збору та сама: на кільці біля торгового центру „Порт-Сіті". Час збору – о 10:00", – повідомила Верещук.

Міністр закликала людей слідкувати вранці 23 квітня за офіційними повідомленнями від влади України.

"Якщо все гаразд, я дам підтвердження. Пишу вам зараз, увечері, щоб якщо завтра вранці вдасться пробити коридор, ви були трохи налаштовані і підготовлені. Розумію, як вам тяжко. Стільки разів зривалися коридори. Але ми з вами повинні пробувати стільки разів, скільки потрібно, доки не вийде", – заявила міністр.

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Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на сьогодні.

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на суботу, 23 квітня. Сьогодні призначено додатково 6 рейсів.

Евакуаційні поїзди на 23 квітня

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.

11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ

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В Укрзалізниці зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно уважно стежити за актуальною інформацією про розклад рейсів на сайті компанії.

На Закарпатті з 23 квітня послаблять обмеження щодо продажу алкогольної продукції

На Закарпатті з 23 квітня послаблять обмеження щодо продажу алкогольної продукції. Про це повідомляє сайт Закарпатської ОВА.

"Регіональна рада оборони ухвалила рішення з 23 квітня 2022 року зняти терміни продажу слабоалкогольних напоїв, пива та вина", — йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Закарпатській ОВ, продаж цих напоїв співробітникам правоохоронних органів, військовослужбовцям Збройних сил України, Національної гвардії України, територіальної оборони та інших військових формувань залишається забороненим.