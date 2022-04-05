ГУР опублікувало список військових РФ, які вбивали українців під Києвом

З'явився список окупантів, які влаштували звірячі вбивства під Києвом. Фото: колаж "Сьогодні"
Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список російських окупантів, які скоїли воєнні злочини проти українців у Київській області.
Відповідний список розмістили на сайті ГУ розвідки Міноборони України.
Воєнні злочинці, які взяли участь у скоєнні воєнних злочинів проти народу України в Київській області – військовослужбовці 96-ї окремої розвідувальної бригади.
"96-та окрема розвідувальна бригада 1-ї танкової армії Західного військового округу. Військова частина № 52634 м. Нижній Новгород. Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", – написали в ГУР.
Весь список військовослужбовців 96-ї окремої розвідувальної бригади можна переглянути за посиланням.
"Бучанська різанина"
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.
- У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них підлітки років 14.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович опублікував список частин та підрозділів ЗС РФ та РГ, які скоїли воєнні злочини у Київській області – Бучі, Гостомелі та Ірпені.
- Лідери Франції та Німеччини вважають, що міжнародні організації мають отримати доступ до цих територій, щоб документувати злочини.