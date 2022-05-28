Хитрий Harpoon допоможе Україні відправити весь флот РФ на побачення з крейсером "Москва"

Україні передали чергову партію озброєнь для боротьби з агресором / Фото: Колаж: Сьогодні

Україні передали ПКР Harpoon, які можуть знищити весь Чорноморський флот РФ. Про це у Telegram-каналі повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Як працює Harpoon

Після виконання стартової гірки ракета знижується до висоти 15 м над рівнем моря і далі здійснює маршовий політ. Потім знижується до 2 метрів і вражає ціль. Для виведення з ладу авіаносця знадобиться влучення в нього п'яти ПКР Harpoon, для знищення крейсера – чотирьох, а есмінця – двох; одна ракета здатна завдати серйозних руйнувань при попаданні в невеликий корабель або катер. Наприклад, у Перській затоці ракетами Harpoon було потоплено два іранські кораблі.", – розповів спікер.

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Також він зазначив, що Україні передали зараз стільки ПКР Harpoon, що ми можемо завдяки ним потопити весь ЧФ РФ.

Військова допомога Україні

США поставлять в Україну сучасні пускові установки М270 MLRS та М142 Himars. Уряд США ухвалив попереднє рішення. Це озброєння можна використовувати як реактивні системи залпового вогню, і як оперативно-тактичні ракетні комплекси. Починаючи з моменту російського вторгнення Штати передали Україні вже 23,8 тис. тонн озброєнь та військової техніки. Проте США не поспішають відправляти за запитом Києва дальнобійні реактивні системи залпового вогню через побоювання, що РФ розцінить це як надмірну ескалацію

23 травня Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що 20 країн вирішили надіслати Києву додаткову військову допомогу. Багато країн передають украй необхідні артилерійські боєприпаси, системи берегової оборони, танки та іншу бронетехніку.