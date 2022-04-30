"Ембарго" на російський музичний конкурс, евакуація та інші важливі події 30 квітня

Виключення російського конкурсу зі складу всесвітньої федерації, а "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів/Фото: колаж: "Сегодня"

Всесвітня федерація міжнародних музичних конкурсів на підтримку України виключила зі свого складу конкурс ім. Чайковського.

Про це повідомляє Український культурний фонд

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"Багато лауреатів конкурсу імені Чайковського серед провідних майстрів сучасності. Проте перед жорстокою війною росії в Україні федерація не може підтримувати чи мати серед своїх членів конкурс, який фінансується та використовується як рекламний інструмент російським режимом", – зазначили у своєму зверненні представники Всесвітньої федерації міжнародних музичних конкурсів.

Евакуаційні потяги на 30 квітня

Укрзалізниця оприлюднила розклад евакуаційних поїздів на 30 квітня.

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Розклад руху потягів із Києва:

19:06 44/43 Київ-Пас. – Івано-Франківськ

22:38 46/45 Лозова – Ужгород

Графік руху потягів, що курсують 30 квітня із Києва за кордон:

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08:30 715/716 Київ-Пас. – Пшемисль

14:07 749/750 Київ-Пас. – Відень

17:00 705/706 Київ-Пас. – Пшемисль

19:13 67/68 Варшава – Ковель

Потяг, який 30 квітня курсує з Одеси за кордон.

18:22 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль

Платні потяги, які 30 квітня курсують із Одеси в межах України:

15:00 26/25 Одеса-Головна – Рахів

18:13 78/77 Вінниця – Ковель

18:22 38/37 Одеса-Головна – Ужгород

20:49 136/135 Одеса-Головна – Чернівці

21:31 12/11 Одеса-Головна – Львів

21:56 54/53 Одеса-Головна – Дніпро

21:56 564/563 Одеса-Головна – Кривий Ріг

22:03 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

22:25 8/7 Кропивницький – Харків-Пас.

23:28 117/118 Одеса-Головна – Ізмаїл

Евакуаційні потяги з Харкова

08:30 753 Харків-Пас. – Львів

13:55 46/45 Лозова – Ужгород

14:58 15/16 Харків-Пас. – Івано-Франківськ

16:13 111/112 Харків-Пас. – Львів

19:27 795/796 Харків-Пас. – Дніпро

20:15 21/22 Харків-Пас. – Трускавець

21:16 164/163 Харків-Пас. – Київ-Пас.

21:43 8/7 Кропивницький – Одеса-Головна

SpaceX запустила півсотні супутників Starlink

Американська компанія SpaceX розгорнула 53 супутники Starlink.

Про це повідомляє SpaceX у twitter.

"Підтверджено розгортання 53 супутників Starlink", – йдеться у повідомленні.