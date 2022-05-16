Джерела в Євросоюзі озвучили дві дати відповіді на заявку України

Єврокомісія дасть відповідь на заявку України про вступ до ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейська комісія 8 або 15 червня надасть свій вердикт щодо заявки України, Молдови та Грузії на набуття статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на своїй сторінці у Twitter.

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"Статус "потенційного кандидата" для України є більш імовірним і прийнятним для деяких країн – членів ЄС, що ставить країну в один ряд з Боснією та Косовом", – повідомив журналіст.

Заявка України на членство в ЄС

Президент Володимир Зеленський 28 лютого звернувся до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання України до ЄС за спеціальною процедурою.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відповіла, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС. Водночас віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель заявив, що прийняття України в Європейський Союз поки що не стоїть на порядку денному, хоча країна має європейську перспективу.

1 березня Європарламент прийняв заявку України на вступ до Євросоюзу.

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9 травня Україна зробила важливий крок на шляху до Євросоюзу – передала Єврокомісії відповіді на опитувальник, який має заповнити кожна країна, яка прагне бути частиною ЄС.