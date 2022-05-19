Винищувачі, куплені чоловіком Камалії, викликали скандал за участю нардепів та волонтерів

За словами Камалії, в Україну прилетіли два винищувачі від її чоловіка. А до родини Захур прилетіли "срачі". / Фото: Колаж: Сьогодні

Все почалося з одкровень співачки Камалії. Вона в ефірі "Ранку з Україною" зізналася, що її чоловік Захур разом із друзями з Пакистану купив для України винищувачі:

Захур дав мені зелене світло це розповісти. Тому що вони ці питання приховували. Два літаки-винищувачі вони дали та допомагають Україні, але не розголошують.

Звісно, цю новину підхопили багато українських ЗМІ, подякувавши сім'ї Захур за допомогу. Але недовго лунали дифірамби...

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Тролінг-атака у соцмережах

Схоже, історія з двома літаками від Захура вже почала перетворюватися на мем. У соцмережах тролять мільярдера всі, кому не ліньки (та й ті, кому ліньки, теж): депутати, волонтери, журналісти... Ось кілька "дотепних" постів:

Нардеп Арьєв, волонтер Бірюков, журналіст Литовченко, експерт Кошман тролять Захура за піар з літаками. / Фото: Колаж: Сьогодні

Як стає зрозуміло з контексту, більшість людей просто не вірять у реальність такої угоди та вважають слова Камалії піаром.

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Звичайні користувачі-українці пояснюють свою недовіру тим, що навіть Польща не змогла передати нам літаки, а тут приватна особа "все порішала".

Що ефективніше – держмашина чи приватний капітал

Як виявилося, через бюрократію державних машин якраз приватно легше купити зброю. Особливо військові літаки для України.

Справа в тому, що левова частка винищувачів на міжнародному ринку – це російські Су та МіГі. І РФ старанно пильнує, аби компанії-посередники не надумали продавати їх українській державі. Ті, хто порушить, наступного разу не отримають "ласий шматок" на перепродаж.

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Саме тому ще в середині квітня льотчики легендарної ескадрильї "Привиди Києва" (назва не офіційна, народна) записали відеозвернення до найбагатших людей планети, які підтримують Україну, із закликом: Buy me a fighter jet (Купи мені бойовий літак).

І вже цей нюанс непрозоро натякає, що купити винищувачі в приватному порядку цілком реально.

Скільки винищувачі коштують нині

Як розповів експерт з купівлі-продажу зброї, який попросив не називати його, вільних бойових літаків на світовому ринку зараз не так багато, але вони є.

І якщо є в кишені не лише пачка цигарок, а й щонайменше $10-15 млн, купити винищувач можна. І варіантів тут два:

Чистий (згідно з міжнародним законодавством)

Цей спосіб складний через бюрократію. І тут офіційно умовному олігарху навряд чи продадуть винищувач. Але якщо зайти через державні інституції із грошима мільярдера – шанси є. Особливо якщо це дружня нам країна, яка не боїться "санкцій" РФ.

Брудний (контрабанда)

Компанії, які торгують зброєю, без проблем продадуть літак, були б гроші.

Причому американські F-35, які можуть коштувати до $100 млн, продадуть і Україні.

F-35 – американський винищувач, один із найдорожчих у світі. / Фото: Українська Вікіпедія/FB

А от російські "Сушки" та "МіГі" ($10-40 млн, залежно від моделі та комплектації) не ризикнуть продавати через офіційні шляхи з зазначеної вище причини – страх перед Росією.

Винищувач МіГ-29 є на озброєнні України. І такий літак можна купити за $10 млн.

Приватній особі – без проблем. І все оформлять набагато швидше. А якщо мільйонер все заздалегідь узгодив із держструктурами, то літаки безперешкодно пройдуть усі контролі.

Які літаки купив Захур Україні

На думку нашого експерта, пакистанець хоч і мільярдер, але навряд чи взяв для України американські "ефки". І справа не лише у ціні ($50-100 млн).

Наші пілоти (до речі, одні з найкращих у світі) ідеально знають Су та МіГі. Та й зв'язки з пакистанським бізнесом мають саме ті посередники, які продають радянсько-російські винищувачі.

Так що чоловік Камалії після цієї операції збіднів максимум на $30-40 млн.

P.S.

Хто б що не говорив і як не жартував, але якщо ці літаки захищають українське небо, ДЯКУЄМО!

Впевнені, наші льотчики візьмуть росіян... Захур! І об землю!