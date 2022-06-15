Підсумки "Рамштайну-3". Зеленський оголосив про збільшення воєнної допомоги Україні

Володимир Зеленський розповів про допомогу Західа Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ хоче вчитися в українців, як воювати і як перемагати. За 112 днів війни українська армія показала хоробрість та мудрість, незважаючи на суттєву перевагу армії РФ у кількості солдатів та техніки.

Про це глава держави повідомив у новому відеозверненні до українців 15 червня.

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"В усіх міжнародних контактах я чую захоплення діями наших захисників і захисниць. Світ справді хоче вчитися в українців того, як воювати і як перемагати. За 112 днів цієї війни українська армія довела, що хоробрість і мудрість на полі бою разом з умінням тактично переграти ворога дають значний результат, навіть попри суттєву перевагу російської армії в кількості солдатів і техніки", – сказав Зеленський.

Головне зі звернення президента:

Провів розмову з Борисом Джонсоном. Ключові теми – оборонна підтримка і координація кроків напередодні важливих зустрічей у червні.

Маємо черговий сигнал, що оборонна підтримка України буде сталою. В рамках "Рамштайну" Британія і Данія оголосили про проведення у серпні спеціальної донорської конференції в Копенгагені. Попередньо, залучені 14 держав.

Провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати оголосили про нове посилення нашого захисту – новий пакет підтримки на мільярд доларів та новий пакет гуманітарної підтримки для України – на чверть мільярда доларів. Реклама

Обговорили з президентом Байденом і тактичну ситуацію на полі бою і те, як прискорити нашу перемогу. Санкції, політика, економічна взаємодія – готуємось до нових кроків. Запрошений до виступів на саміті НАТО в Мадриді, а також на зустрічі "Групи семи".

Вдень був спеціальний саміт з лідерами Західних Балкан – в Київ приїжджали премʼєр-міністри Чорногорії і Албанії, а по відео-звʼязку – премʼєр Північної Македонії. Україна отримала рішення про підтримку і цими державами статусу кандидата у члени Євросоюзу для нас.

Україна зробила усе, що тільки можна було, щоб отримати кандидатство у ЄС. Сьогодні у зверненні до парламенту Чехії підкреслив, що відповідь нам по кандидатству – це буде відповідь Євросоюзу не тільки Україні, але й самому собі – своєму майбутньому. Реклама

Росія знову посилюює газовий тиск на Європу та обстріли українських позицій і мирних міст. Сьогодні били по Миколаєву, по громадам Дніпропетровської області, на Харківщині. Російські пропагандисти стали активніше вкидати фейки – щоб спровокувати зневіру в Україні.

Тримаємо оборону на Донбасі. За 112 днів цієї війни українська армія довела, що хоробрість і мудрість на полі бою разом з умінням тактично переграти ворога – дають значний результат навіть попри суттєву перевагу російської армії у кількості солдатів і техніки.

Підписав чергові укази про нагородження українських воїнів. 284 військовослужбовця відзначені державними нагородами, з них 60 посмертно.

Допомога від США

Новий пакет військової допомоги від США включає:

18 одиниць 155-мм гаубиць;

36 тис. 155 мм снарядів;

18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;

додаткові снаряди до HIMARS;

4 автомобілі для ремонту техніки;

2 системи берегової охорони з ракетами "Гарпун";

тисячі захищених радіостанцій;

тисячі оптичних пристроїв, зокрема й нічного бачення.

Техніка почне надходити у серпні.

Також стало відомо, що Словаччина відправить Україні гелікоптери Мі-17, а Канада, Польща та Нідерланди – артилерію.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що до "Рамштайну-3" приєдналися ще три країни. Крім того, ми писали, що аналітик зі США розповів про настання ЗСУ на Херсон.