З Луганщини досі не евакуйовані близько 50 тисяч людей – Гайдай

У Сєвєродонецьку ще перебувають 10% жителів. / Фото: Колаж: Сьогодні

З Лисичанська та Сєвєродонецька евакуювали лише 29 людей. Водночас на Луганщині досі залишаються близько 50 тисяч мешканців.

Про це повідомив у Telegram керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Яка ситуація

"24 лисичанина та п‘ятеро сєверодончан вже прямують в безпечне місце. Близько двох тижнів з обласного центру евакуаційний автобус щодня їде майже порожнім. Натомість заявок щодо отримання гумдопомоги стабільно багато. Їжу, ліки та засоби гігієни по бомбосховищах розвозять поліцейські, рятувальники та волонтери", – написав Гайдай.

За його словами, на Луганщині досі залишаються близько 50 тисяч мешканців:

"У Сєверодонецьку ще перебуває 10% містян. Обстріли та відсутність комунікацій людей, здається, не лякають".

Водночас у Рубіжному та Попасній виїхати хочуть сотні людей, але через щільність обстрілів евакуація звідти неможлива.

Нагадаємо, мер Маріуполя Вадим Бойченко назвав прізвище колаборанта від ОПЗЖ, який коригував вогонь та розстрілював мирних місцевих, які намагались евакуюватись з міста.

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