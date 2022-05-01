З Маріуполя спробують евакуювати людей 1 травня – час та місце зборів

З Маріуполя заплановано евакуацію місцевих жителів. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 1 травня, о 16:00 запланована евакуація мирних жителів із захопленого Маріуполя. Людей хочуть вивезти до Запоріжжя.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

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"Маріуполь. Офіційно. Сьогодні можлива евакуація мирного населення із Маріуполя до Запоріжжя. Збір людей о 16:00 біля ТРЦ "Порт Сіті", – написав він.

Андрющенко попросив усіх написати та зателефонувати своїм близьким, які досі знаходяться у Маріуполі. За його словами, це може бути один із останніх реальних шансів залишити місто.

"Кажіть усім – жодних повісток, жодних звинувачень немає та не буде. Ми на всіх чекаємо вдома, в Україні", – додав радник мера.

З Маріуполя евакуювали жінок та дітей, яких дістали з-під завалів

У Маріуполі з території "Азовсталю" вдалося вивезти 20 цивільних, а це жінки та діти, які мають виїхати до Запоріжжя. Також військові продовжують діставати мирних людей із-під завалів. Про це повідомляє командир полку "Азов" капітан Святослав Паламар.

"Станом на зараз проводиться спеціальна рятувальна операція військовими "Азов", які дістають спеціальним тросом з-під завалів цивільних. Це літні жінки, діти. Ми сподіваємося, що в нас вдасться евакуювати всіх мирних людей", – каже командир полку "Азов".

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