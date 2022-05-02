З Маріуполя сьогодні знову спробують евакуювати людей

Евакуація з Маріуполя пройде 2 травня. Фото: колаж "Сьогодні"

За підтримки ООН та Червоного Хреста сьогодні, 2 травня, погоджено дві додаткові локації для посадки людей до евакуаційної колони, яка виїде з Маріуполя. Це – село Мангуш та Луначарське кільце біля Бердянська.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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"Якщо у вас залишилися родичі або знайомі, намагайтеся зв'язатися з ними та передати інформацію про можливу евакуацію", – йдеться у повідомленні.

Доповнення з евакуації: ООН та Червоний Хрест підтвердили, що в Мангуші та Луначарському кільці людям можна буде сісти в автобуси, які виїдуть із Маріуполя.

Також до евакуаційної колони можна буде приєднатися на власному транспорті (наприкінці колони).

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Евакуація з "Азовсталі"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 1 травня нарешті вдалося розпочати евакуацію людей з "Азовсталі" в Маріуполі. За його словами, це сталося після багатьох тижнів переговорів, багатьох спроб, різних зустрічей, дзвінків та пропозицій.

За його словами, вдалося вивезти вже понад сто цивільних – жінок, дітей, які рятувалися від бойових дій саме на "Азовсталі" у Маріуполі.

Також нагадаємо, окупанти знову почали обстрілювати "Азовсталь" після евакуації людей.

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