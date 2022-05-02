З Маріуполя вдалося вивезти ще понад 100 жителів – Бойченко

Вадим Бойченко повідомив, що на сьогодні є домовленість щодо евакуації лише місцевого населення міста. / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 2 травня, з Маріуполя вдалося вивезти ще понад 100 мирних жителів.

Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону.

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"Евакуація триває. Нам вдалось сьогодні з бомбосховищ підняти понад 100 людей, які вже добираються до нашої української землі", – сказав він.

Крім цього, Вадим Бойченко повідомив, що станом на сьогодні, є домовленість про евакуацію лише мирного населення Маріуполя. Водночас існує окрема процедура та переговорний процес із військового погляду щодо вивезення поранених бійців.

"Цього прокоментувати ми не можемо, бо процес є закритим, а перемовини досі тривають", – додав очільник міста.

Нагадаємо, міністр із питань реінтеграції Ірина Верещук заявила, що на "Азовсталі" в Маріуполі назріває гуманітарна катастрофа. У людей закінчуються їжа, вода та медикаменти.

Водночас у Маріупольській міській раді повідомили, що в Маріуполі російські військові привозять гуманітарну допомогу, а потім на цих же вантажівках вивозять тіла вбитих жителів.

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