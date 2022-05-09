Окупанти за годину випустили по Сумській області 20 ракет

Окупанти обстріляли Сумську область. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують хаотично обстрілювати прикордонні райони Сумської області. Зранку росіяни випустили щонайменше 20 ракет по українських територіях поблизу кордону. Відомостей про постраждалих поки що немає.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

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Зокрема, вранці 9 травня з території Росії Сумську область двічі обстріляли з РСЗО.

Після 9 ранку з боку російського села Єлизаветівка прилетіло 10 ракет між двома селами Хотінської селищної об'єднаної територіальної громади.

Менш ніж через пів години в поле на Сумщині прилетіло ще 10 ракет з Росії.

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Наслідки обстрілів. Фото: ДПСУ

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8 травня окупанти обстріляли єврейський цвинтар

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький опублікував фото наслідків обстрілів з боку окупантів 8 травня. Внаслідок атаки ворога постраждало єврейське кладовище в Глухові. Цвинтар фактично розбомбили.

Живицький заявив, що жодного примирення з окупантом бути не може, оскільки росіяни у війні проти України поводяться як фашисти.

"Отак на Сумщині пройшов День пам'яті та примирення. Яке може бути примирення?! Ніколи. Лише повна перемога над фашизмом. Він не зник, сьогодні фашисти – це Росія", – написав він.

Як уточнив міністр культури Олександр Ткаченко, на території цього цвинтаря поховані євреї – жертви погрому 1918 року. Братське поховання одночасно є могилою цадиків Менахема-Нохіма-Давида Шум'яцького та його батька Ісраеля-Дов-Бера Шум'яцького.

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