З російського полону в Україну повернулися 14 людей

Ірина Верещук заявила про повернення додому 14 українців. / Фото: Колаж: Сьогодні, Цензор. НЕТ

Сьогодні, 30 квітня, відбувся ще один обмін полоненими – в Україну повернулися 14 людей.

Про це повідомила в Telegram міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Яка ситуація

"Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних. Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок на п'ятому місяці вагітності. Хай Бог береже!" – написала Верещук.

Раніше, 28 квітня, вкотре відбувся обмін полоненими. У підсумку з російського полону звільнили 45 наших людей.

Нагадаємо, Ірина Верещук заявила, що Україна відмовляється проводити обмін полоненими з Росією, якщо у списку немає жінок. Окупанти захопили в полон майже 500 українок.

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